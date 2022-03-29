الثلاثاء 29 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن وبروكسل تؤكدان أهمية محاسبة روسيا على تدخلها العسكرى فى أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

أكدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أهمية محاسبة روسيا على تدخلها العسكري في أوكرانيا وأهمية التعاون بشكل فعال.

جاء ذلك، حسبما نشرته "الخارجية الأمريكية" في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، خلال استضافة، ليزا بيترسون، القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، مشاورات حقوق الإنسان بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لعام 2022 في واشنطن العاصمة، بقيادة إيمون جيلمور الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان وفد الاتحاد الأوروبي.

وجدد الجانبان - بحسب البيان - التزامهما القوي بالشراكة عبر الأطلسي، وناقشا التحديات التي تواجه الديمقراطية وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. 

وشددت واشنطن وبروكسل على أهمية التعاون بشكل فعال في إطار تعزيز احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.

وعلى مدى اليوم، غطى مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوروبي مجموعة من قضايا حقوق الإنسان الموجودة في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. 

وأفادت "الخارجية" الأمريكية - في بيانها - بأنه على خلفية حرب الاختيار غير المبررة وغير العادلة التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا، أظهرت المناقشات أن التحالف عبر الأطلسي قوي ويستمر في معالجة تحديات حقوق الإنسان في الداخل والخارج.

رئيس التحرير

وائل لطفي

العمدة الثقافي!

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