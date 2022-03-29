الثلاثاء 29 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو: سنرد بشكل مناسب حال تنفيذ «الناتو» خططًا لتزويد أوكرانيا بمقاتلات

سيرجي شويجو
سيرجي شويجو

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن بلاده سترد بشكل مناسب حال جرى تنفيذ خطط عدد من دول «الناتو» لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة وأنظمة دفاع جوي. 

وقال شويجو - في تصريحات اليوم: «نتابع تصريحات قادة دول (الناتو) الفردية بشأن نيتهم ​​تزويد أوكرانيا بطائرات وأنظمة دفاع جوي»، مؤكدًا أن بلاده سترد بشكل مناسب في حال تنفيذ هذه الخطط. 

وذكر وزير الدفاع الروسي أن المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا قد اكتملت، مشيرًا إلى أن الجيش الأوكراني تعرض لخسائر فادحة في ظل العملية العسكرية، مما يسمح بتركيز الجهود على تحقيق الهدف الرئيسي للعملية وهو تحرير دونباس.

وعما وصفهم شويجو بالمرتزقة، قال: "إنه جرت تصفية حوالي 600 من المرتزقة الأجانب في الأسبوعين الماضيين في أوكرانيا".

وحذر من أن التوزيع غير المنضبط للأسلحة الموردة إلى أوكرانيا قد يشكل تهديدًا لأوروبا، مؤكدًا أن المواطنين الروس المجندين إلزاميين، الذين استُدعوا للخدمة العسكرية في هذا الربيع، لن يتم إرسالهم إلى أي مناطق ساخنة. 

ولفت الوزير الروسي إلى أن جميع المجندين، الذين استدعوا لتأدية الخدمة العسكرية الربيع الماضي، سيجري تسريحهم من الخدمة بعد انتهاء مدتها، حيث تبلغ فترة الخدمة العسكرية في روسيا عامًا واحدًا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

العمدة الثقافي!

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

كيفية تسجيل العقارات والممتلكات بالشهر العقاري في القانون الجديد 2022

المفتى: الرئيس السيسى انتهج فى العمل الخيرى الوطنى منهجًا وفلسفة عميقة

الآن.. آخر موعد لشراء شهادات بنك مصر والبنك الأهلى بفائدة 18%

سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء بالأسواق المصرية 29-3- 2022 في جميع المصانع

انهيار فريد الديب فى عزاء رجائى عطية (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زيارة تاريخية لملك الأردن عبدالله الثانى إلى رام الله الفلسطينية

علي ترك

حديث «المرافعة الأخيرة»

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الفريدتان.. والتكريم الرئاسي للمرأة

أحمد سعد زايد

تحطيم هياكل الوهم والعنف

منى رجب

أخلاقنا فى الشهر الكريم

سمر فرج فودة

الخطة ٧١٧

محمود خليل

علاقة قديمة متجددة

ماجد حبته

كوكب اليابان الصديق

صور

عزاء رجائى عطية نقيب المحامين فى مسجد عمر مكرم

زكريا عزمى يؤدى واجب العزاء فى رجائى عطية

عزاء الفنان أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

بيان مشترك بين إسرائيل والإمارات وأمريكا حول «التعايش الديني»

قال "الضفة بدلاً من يهودا والسامرة".. هل تخلى "بينيت" عن مباديء اليمين؟

تقرير «مدار»: المُستوطنون كثفوا اعتداءاتهم على الأراضى الفلسطينية خلال العام الماضى