الإمارات: حريصون على تعزيز الشراكة مع السويد والارتقاء بالعلاقات الثنائية

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور بن محمد قرقاش، خلال لقائه في إكسبو 2020 دبي، اليوم، وزيرة الخارجية بمملكة السويد آن ليندي، حرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكة مع السويد والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة من التعاون في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية.

واستعرض الجانبان وجهات النظر بشأن آخر المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك واستعراض العلاقات المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها لما فيه المصلحة المشتركة.

