الثلاثاء 29 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية باكستان يزور الصين للمشاركة فى اجتماع دول جوار أفغانستان

شاه محمود قريشي
شاه محمود قريشي

غادر وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، بلاده متوجهًا إلى الصين؛ للمشاركة في الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول جوار أفغانستان.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم، أن زيارة قريشي تأتي بدعوة رسمية من نظيره الصيني وانج يي.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية الباكستاني سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع نظرائه من الدول المشاركة على هامش الاجتماع حول أفغانستان.

يشار إلى أن باكستان اتخذت مبادرة صيغة دول الجوار في شهر سبتمبر لعام 2021 بهدف وضع النهج الإقليمي حول الأوضاع في أفغانستان، واستضافت الاجتماع الأول لوزراء خارجية دول جوار أفغانستان في 8 سبتمبر عام 2021.

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