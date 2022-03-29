الثلاثاء 29 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق هائل فى كشك بمدينة نصر

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية، بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق هائل في أحد الأكشاك الموجودة بمنطقة مدينة نصر.

وتلقى مدير أمن القاهرة، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، باندلاع حريق في أحد الأكشاك الموجودة بمنطقة مدينة نصر دون وقوع إصابات.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، ورجال الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على الحريق، دون أن يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت الجهات المعنية التحقيقات.

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