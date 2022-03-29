السيطرة على حريق هائل فى كشك بمدينة نصر

تمكنت قوات الحماية المدنية، بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق هائل في أحد الأكشاك الموجودة بمنطقة مدينة نصر.

وتلقى مدير أمن القاهرة، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، باندلاع حريق في أحد الأكشاك الموجودة بمنطقة مدينة نصر دون وقوع إصابات.



وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، ورجال الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على الحريق، دون أن يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت الجهات المعنية التحقيقات.