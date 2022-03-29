الثلاثاء 29 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بحضور أمين عام منظمة السياحة العالمية..

«نورا على» تدير جلسة نقاشية حول رفع الوعي السياحي للأطفال

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شاركت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في اليوم الثاني لفعاليات مؤتمر وزارة السياحة المنعقد على هامش الدورة ال٤٨ للجنة الاقليمية التابعة لمنظمة السياحية العالمية.

وتأتي فعاليات المؤتمر تحت عنوان "رفع الوعي السياحي وتأهيل العنصري البشري.. نحو وعي مستدام"، بحضور وزير السياحةالدكتور خالد العناني، وأمين عام منظمة السياحة العالمية، ووزير السياحة الأردنى نايف الفايز، وممثلي الدول الأعضاء فى إقليم الشرق الأوسط وممثلي دول مجلس التعاون.

وأدارت النائبة نورا علي، الجلسة والرئيسية بفعاليات المؤتمر، حيث تناولت "رفع الوعي السياحي للأطفال" بحضور الدكتورة نوال شلبي، مدير مركز تطوير المناهج بوزارة التعليم، والدكتورة غادة مكادي، مدير برنامج الشراكات بال"يونيسيف".

وتحدثت "نورا علي" عن أهمية المرحلة العمرية للطفل وما تمثله من ركيزة أساسية في بناء وعيه، ولبنة أساسية في بناء الأوطان، ما يحتم علينا جميعًا ضرورة إعداد الاستراتيجيات لتنمية مدارك الطفل وقيمه وسلوكياته.

وأكدت "نورا علي" أن الوعي السياحي هو الركيزة الأساسية التي ترتكز عليها التنمية السياحية الناجحة، والتخطيط الجيد للمجتمع، ومن ثم رفع الوعي السياحي للأطفال يساهم في تحسين الصورة السياحية للمجتمع،ويزيد لديه الانتماء.

وشددت رئيس لجنة السياحة على ضرورة تنشئة الطفل على مقولة "مصر بلد سياحي" بمقوماتها الطبيعية التي حباها الله، احتواء مناهج الدراسة مواد لتنمية الوعي السياحي وخصوصًا للأطفال، وهي مسؤولية تقع على عاتق وزارات (السياحة والتعليم والشباب، والثقافة).

وأشارت إلى الدور الفعال الذي قام به مجلس النواب في هذا الشأن، والتي جاء على رأسه؛ توصية وزارة التعليم بإدراج مادة عن أخلاقيات السياحة لغرسها في الطلاب في مراحل التعليم الأساسية.

وفي ختام الجلسة، دعت "نورا علي" كافة إلى ضرورة العمل على رفع الوعي السياحي لدى الأطفال لأنه سينشىء عنه جيل قادر على تكوين صورة ذهنية ايجابية للمقصد السياحي، وزيادة التنافسية، ومن خلالهم يتم زرع القيم السليمة للتعامل مع السياح، وتعظيم الاستفادة من قطاع السياحة.

الشرق الأوسط وزير السياحة وزارة التعليم مجلس النواب السياحة العالمية منظمة السياحة العالمية

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