الثلاثاء 29 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوروندى تتولى رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقى خلال أبريل

الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي، تولي دولة بوروندي رئاسة مجلس السلم والأمن لشهر أبريل المقبل.
وأوضح مجلس السلم والأمن- عبر حسابه الرسمي على "تويتر"- أن جهود بوروندي سوف تركز على إدارة الكوارث في إفريقيا والتوصل لحلول دائمة لمواجهة التحديات مثل ظاهرة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتداعيات التغير المناخي على السلم والأمن القاري.
وأشار إلى أنه من المقرر أن ينظر مجلس السلم والأمن الإفريقي في الجهود القارية لمنع الإرهاب ومكافحته في إفريقيا مع الأخذ في الاعتبار انتشار الإرهاب في القارة والتغييرات غير الدستورية في عدد من الدول.
ويوفر مجلس السلم والأمن فرصة للأعضاء لوضع استراتيجية لتعزيز الجهود القارية في مكافحة الإرهاب والتطرف من خلال أذرع مؤسسات "المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب"، وآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي، ولجنة خدمات الاستخبارات والأمن في إفريقيا، كمؤسسات الاتحاد الإفريقي العاملة في هذا المجال، التي ستقود وضع تدابير سياسة الاتحاد الإفريقي.
 

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