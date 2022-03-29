الثلاثاء 29 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الوكالة الألمانية للتعاون الدولى تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للمياه

يونيسف
يونيسف

نظمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي.اي.زد)، من خلال برنامج "إدارة مياه دلتا النيل" بالتعاون مع محافظة القاهرة والاتحاد الأوروبي ومنظمة (يونيسف) والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فعالية احتفالا باليوم العالمي للمياه، شارك فيها أكثر من 400 طفل في حي الأسمرات.

وذكر بيان للوكالة الألمانية للتعاون الدولي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم، أن هذه الفعالية تأتي في سياق الأنشطة التوعوية لتوفير المياه التي يقوم بها برنامج إدارة مياه دلتا النيل والتي تستهدف تغيير سلوك الأطفال من خلال الأنشطة التفاعلية بهدف الحفاظ على المياه والحد من التغييرات المناخية.

وأوضح أن شركة "ويل سبرينج" نفذت هذه الأنشطة من خلال الألعاب التفاعلية مثل شخصية "كيميت" الذي علم الأطفال عادات جديدة وحثهم على تغيير بعض الممارسات اليومية تحت شعار حملة "كل نقطة بتفرق".

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