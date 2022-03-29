الثلاثاء 29 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأرصاد»: طقس الغد مائل للحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة

طقس
طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدًا الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد دافئ على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد في فترات الليل والصباح الباكر على كافة الأنحاء. 
وقال الخبراء- في بيان، للهيئة، اليوم الثلاثاء- إنه من المتوقع شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما متوقع نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
وأضاف البيان أنه من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدًا، على محافظات ومدن مصر: 
العظمى الصغرى
القاهرة 27 13
الإسكندرية 23 12
وادي النطرون 25 12
طنطا 25 13
شبين الكوم 26 13
دمنهور 24 12
بلطيم 21 10
مطروح 22 10
السلوم 23 09
سيوة 27 09
بورسعيد 22 14
دمياط 21 13
الزقازيق 27 13
المنصورة 24 12
الإسماعيلية 26 10
السويس 25 12
العريش 23 12
رفح 22 11
رأس سدر 25 12
نخل 26 03
نويبع 28 15
طابا 26 14
كاترين 24 05
الطور 25 14
شرم الشيخ 31 18
الغردقة 29 14
مرسى علم 28 15
الفيوم 27 12
بني سويف 28 12
المنيا 28 11
أسيوط 29 12
سوهاج 30 11
قنا 32 12
الأقصر 35 13
أسوان 35 15
إدفو 36 15
أبوسمبل 34 15
الوادي الجديد 35 12
شلاتين 30 15
أبورماد 29 14
حلايب 26 18
رأس حدربة 25 17

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