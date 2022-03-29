بالأرقام.. زيادة الحافز الإضافي للموظفين بعد إقرار قانون العلاوات (إنفوجراف)

وافق مجلس النواب، نهائيا، على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

ترصد "الدستور" نسب زيادة الحافز الإضافي على الدرجات المالية المختلفة للمخاطبين والغير مخاطبين أول أبريل 2022 التي جاءت بالقانون الجديد على النحو التالي:

- 175 جنيها حافز الإضافي للدرجات المالية الرابعة فما دونها

- 225 جنيها حافز للدرجة المالية الثالثة

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- ‏275 جنيها حافز للدرجة المالية الثانية

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- ‏325 جنيها حافز إضافي للدرجة المالية الأولى.

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- 350 جنيها حافز إضافي لدرجة مدير عام / كبير



- 375 جنيها حافز إضافي للدرجة العالية

- 400 جنيه حافز إضافي للدرجة الممتازة

ونص القانون على تعجيل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، لتصبح في الأول من أبريل 2022، واعتبارا من هذا التاريخ يُمنح هؤلاء العاملين علاوة خاصة بنسبة ( 15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 31 مارس 2022، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (100) جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارا من 1/4/2022".



ووفقًا لمشروع القانون، لا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 8% من الأجر الوظيفي.

وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة لا تقل عن 8% من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارا من 1/4/2022 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.