الثلاثاء 29 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«دور المرأة في الحياة السياسية».. ندوة ثقافية بجامعة المنصورة

جانب من الندوه
جانب من الندوه

نظمت لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالتعاون مع كلية التجارة بجامعة المنصورة اليوم، ندوة ثقافية بعنوان «دور المرأة في الحياة السياسية وإثره على المجتمع» بقاعة الدكتور عبد العزيز مخيمر بكلية التجارة.

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 حاضر فيها الدكتور أمينة شلبي عميد كلية السياحة والفنادق السابق ومقرر المجلس القومي للمرأة بالمنصورة ودكتورة منى أبو بكر حسان أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق.

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وتأتي الندوة في إطار استمرار فعاليات الخطة الاستراتيجية للجنة مواجهة الإرهاب والتطرف بالجامعة برئاسة الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق.

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الإرهاب التطرف كلية التجارة المنصورة ندوة

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وائل لطفي

العمدة الثقافي!

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