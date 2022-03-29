الثلاثاء 29 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس العراقي يبحث مع وزير خارجية لوكسمبورج العلاقات الثنائية

برهم صالح
برهم صالح

بحث الرئيس العراقي برهم صالح مع وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات وأوضاع اللاجئين العراقيين في أوروبا.

وذكر المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء- أن رئيس الجمهورية استقبل وزير خارجية لوكسمبورج في بغداد حيث تم بحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين العراق والاتحاد الأوروبي، كما تمت مناقشة أوضاع اللاجئين والمقيمين العراقيين في لوكسمبورج وأوروبا.

وأشار إلى أنه تم بحث تطورات الأوضاع الإنسانية للأحداث العسكرية الجارية في أوكرانيا وما خلّفته من موجة نازحين واسعة، إضافة إلى التداعيات الاقتصادية الخطيرة على العالم أجمع ومنها العراق، والتأكيد على ضرورة الحوار ورفض استخدام القوة والعنف في حل النزاعات ومنع تفاقمهما وتهديد السلم والأمن الدوليين.

ولفت البيان إلى أن وزير خارجية لوكسمبورج أكد وقوف بلاده إلى جانب العراق ودعم أمنه واستقراره، والتطلع نحو تعزيز العلاقات الثنائية وبما يخدم مصالح البلدين في مختلف الصعد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

العمدة الثقافي!

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

كيفية تسجيل العقارات والممتلكات بالشهر العقاري في القانون الجديد 2022

المفتى: الرئيس السيسى انتهج فى العمل الخيرى الوطنى منهجًا وفلسفة عميقة

الآن.. آخر موعد لشراء شهادات بنك مصر والبنك الأهلى بفائدة 18%

سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء بالأسواق المصرية 29-3- 2022 في جميع المصانع

انهيار فريد الديب فى عزاء رجائى عطية (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زيارة تاريخية لملك الأردن عبدالله الثانى إلى رام الله الفلسطينية

علي ترك

حديث «المرافعة الأخيرة»

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الفريدتان.. والتكريم الرئاسي للمرأة

أحمد سعد زايد

تحطيم هياكل الوهم والعنف

منى رجب

أخلاقنا فى الشهر الكريم

سمر فرج فودة

الخطة ٧١٧

محمود خليل

علاقة قديمة متجددة

ماجد حبته

كوكب اليابان الصديق

صور

عزاء رجائى عطية نقيب المحامين فى مسجد عمر مكرم

زكريا عزمى يؤدى واجب العزاء فى رجائى عطية

عزاء الفنان أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

بيان مشترك بين إسرائيل والإمارات وأمريكا حول «التعايش الديني»

قال "الضفة بدلاً من يهودا والسامرة".. هل تخلى "بينيت" عن مباديء اليمين؟

تقرير «مدار»: المُستوطنون كثفوا اعتداءاتهم على الأراضى الفلسطينية خلال العام الماضى