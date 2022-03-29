الرئيس العراقي يبحث مع وزير خارجية لوكسمبورج العلاقات الثنائية

بحث الرئيس العراقي برهم صالح مع وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات وأوضاع اللاجئين العراقيين في أوروبا.

وذكر المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء- أن رئيس الجمهورية استقبل وزير خارجية لوكسمبورج في بغداد حيث تم بحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين العراق والاتحاد الأوروبي، كما تمت مناقشة أوضاع اللاجئين والمقيمين العراقيين في لوكسمبورج وأوروبا.

وأشار إلى أنه تم بحث تطورات الأوضاع الإنسانية للأحداث العسكرية الجارية في أوكرانيا وما خلّفته من موجة نازحين واسعة، إضافة إلى التداعيات الاقتصادية الخطيرة على العالم أجمع ومنها العراق، والتأكيد على ضرورة الحوار ورفض استخدام القوة والعنف في حل النزاعات ومنع تفاقمهما وتهديد السلم والأمن الدوليين.

ولفت البيان إلى أن وزير خارجية لوكسمبورج أكد وقوف بلاده إلى جانب العراق ودعم أمنه واستقراره، والتطلع نحو تعزيز العلاقات الثنائية وبما يخدم مصالح البلدين في مختلف الصعد.