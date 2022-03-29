الثلاثاء 29 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

«الحجاج يأمر أعرابيا بالغداء».. طرائف تاريخية في شهر رمضان

الحجاج
الحجاج

وقعت بعض الأحداث الطريفة خلال شهر رمضان، روى الكاتب مصطفى عبد الرحمن في كتابه «رمضانيات» أن الحجاج خرج ذات يوم قائظ فأحضر له الغداء، فقال «اطلبوا من يتغذي معنا، فطلبوا فلم يجد إلا أعرابيا، فاتوا به فدار بين الحجاج والأعرابي حوار».

طلب «الحجاج» من الأعرابي أن يتناول الغداء «هلم أيها الأعرابي لتناول طعام الغداء»، فرد «الأعرابي»: «قد دعاني من هو أكرم منك فاجبته»، فسأله الحجاج: من هو؟ فرد الأعرابي: الله تبارك وتعالى دعاني إلى الصيام فأنا صائم، فرد الحجاج: أصوم في مثل هذا اليوم على حره، فرد الأعرابي: صمت ليوم أشد منه حرا، فرد الحجاج: أفطر اليوم وصم غدا.

سأل الأعرابي الحجاج هل يضمن له أن يعيش غدا، فرد الحجاج بان ذلك في علم الله، فرد الأعرابي: كيف تسألني عاجلا بآجل ليس إليه من سبيل، فرد الحجاج: أنه طعام طيب، فرد الأعرابي: والله ما طيبه خبازك ولا طباخك ولكن طيبته العافية، فرد الحجاج: بالله ما مثل هذا، جزالله خيرا أيها الأعرابي.

أمر الحجاج للأعرابي بجائزة
وجاء في الكتاب من الطرائف التي حصلت في شهر رمضان، أن أعرابي شوهد يأكل بالنهار في شهر رمضان، فقيل له: ما هذا؟ فقال الأعرابي: رأيت في كتاب الله "كلوا من ثمره" وقد خفت أن أموت قبل وقت الإفطار فأكون عاصيا.
وروى «عبد الرحمن» في فصل "طرائف رمضان"، أن رجلا ذهب إلى فقيه ليستفتيه، فقال له: لقد أفطرت يوما في رمضان بعذر، فقال له الفيقه: اقض يوما، قال: قضيت وأتيت أهلي وقد صعنوا «ميمونة» فامتدت إليها يدي وأكلت منها، قال: فاقض يوما آخر، قال: قضيت وقد أتيت أهلي وقد صنعوا "هريسة" فسبقني يدي إليها وأكلت منها، قال له الفقيه: الرأي عندي أنك لا تصوم إلا ويدك مغلولة إلى عنقك.

كان من عادة عمر بن عبد العزيز وهو والي المدينة ان يصلي في رمضان الصلوات الخمس كلها في مسجد رسو الله، وبينما هو يصلي العصر رأى أعرابيا يأكل بجانب قبر السول، فدنا منه وقال له: أمريض أنت؟ قال: لا، فسأله: أعلى على سفر؟ قال الأعرابي: لا، فرد: فمالك مفطر والناس صائمون؟ قال الأعرابي: إنكم تجدون الطعام فتصومون، وأنا إن وجدته لا أدعه يفلت مني.

 

شهر رمضان طرائف رمضان أعرابيا لحجاج رمضانيات الصلوات الخمس

رئيس التحرير

وائل لطفي

العمدة الثقافي!

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

كيفية تسجيل العقارات والممتلكات بالشهر العقاري في القانون الجديد 2022

المفتى: الرئيس السيسى انتهج فى العمل الخيرى الوطنى منهجًا وفلسفة عميقة

الآن.. آخر موعد لشراء شهادات بنك مصر والبنك الأهلى بفائدة 18%

سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء بالأسواق المصرية 29-3- 2022 في جميع المصانع

انهيار فريد الديب فى عزاء رجائى عطية (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زيارة تاريخية لملك الأردن عبدالله الثانى إلى رام الله الفلسطينية

علي ترك

حديث «المرافعة الأخيرة»

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الفريدتان.. والتكريم الرئاسي للمرأة

أحمد سعد زايد

تحطيم هياكل الوهم والعنف

منى رجب

أخلاقنا فى الشهر الكريم

سمر فرج فودة

الخطة ٧١٧

محمود خليل

علاقة قديمة متجددة

ماجد حبته

كوكب اليابان الصديق

صور

عزاء رجائى عطية نقيب المحامين فى مسجد عمر مكرم

زكريا عزمى يؤدى واجب العزاء فى رجائى عطية

عزاء الفنان أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

بيان مشترك بين إسرائيل والإمارات وأمريكا حول «التعايش الديني»

قال "الضفة بدلاً من يهودا والسامرة".. هل تخلى "بينيت" عن مباديء اليمين؟

تقرير «مدار»: المُستوطنون كثفوا اعتداءاتهم على الأراضى الفلسطينية خلال العام الماضى