الثلاثاء 29 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين في «أنصار بيت المقدس» لـ26 يونيو

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الرابعة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة ووائل عمران وأمانة سر أحمد صبحي عباس، اليوم الثلاثاء، حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة بـ"أنصار بيت المقدس لجلسة 26 يونيو للحكم.

ووجّهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم وباقى المتهمين بالدعوى والذين حكم عليهم فى وقت سابق العديد من التهم منها اتهامات بالاتفاق والمساعدة والاشتراك فى أحداث العنف التى شهدتها البلاد، بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، وأبرزها قتل اللواء محمد السعيد مساعد وزير الداخلية، والمقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطنى، والنقيب محمد أبوشقرة، والهجوم على كنيسة الوراق، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية فى سبتمبر 2013، وتفجير مديريتي أمن الدقهلية ديسمبر 2013 والقاهرة يناير 2014.

ارهاب مجمع محاكم طرة حكم أنصار بيت المقدس نيابة أمن الدولة العليا

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