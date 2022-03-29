الثلاثاء 29 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يستقبل وزير خارجية قطر

الرئيس السيسي يستقبل
الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية قطر

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير خارجية دولة قطر، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، إلى جانب السيد علي بن أحمد الكوري، وزير المالية القطري، والسيد عبدالله الخليفي، رئيس جهاز أمن الدولة القطري، والسفير سالم بن مبارك آل شافي، سفير دولة قطر بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة وزير الخارجية القطري إلى القاهرة، طالبًا نقل تحياته لأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، ومثمنًا التقدم الملموس في مسار العلاقات المصريةـ القطرية، والذي من شأنه أن يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين، ويعزز جهود الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية.

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الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية قطر

من جانبه؛ أعرب الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عن تشرفه بلقاء الرئيس، ناقلًا للسيد الرئيس تحيات سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وحرصه على توطيد العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين بما يعزز الأمن والاستقرار للمنطقة، وكذا تقديره لجهود السيد الرئيس لدفع العمل العربي المشترك والحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي خلال المرحلة الدقيقة الحالية التي تتعاظم فيها التحديات.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيدًا بالدور المهم الذي تقوم به دولة قطر في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية، بينما ثمن وزير الخارجية القطري دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيدًا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدمًا بالعمل العربي المشترك.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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