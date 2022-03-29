اكتفاء 88% ومدينة عالمية.. خريطة صناعة الدواء في مصر وحجم استثمارات القطاع

سعت الدولة المصرية ليكون لها الصدارة والمكانة بين دول منطقة الشرق الأوسط في صناعة الأدوية، ومع مرور الوقت استحوذت مصر على أكبر عدد من مصانع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في المنطقة العربية، بـإجمالي 158 مصنعًا، ثم تأتي في المركز الثاني دولة تونس التي تحتوي على 119 مصنع أدوية، ثم السعودية وتضم 53 مصنع أدوية، وذلك وفقا لتقرير أعدته شركة "جي وورلد" للإدارة، المتخصصة في تحليل الاستثمارات البديلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعملت الحكومات العربية على الاهتمام بصناعة الدواء، من خلال زيادة عدد مصانع الأدوية بها في المنطقة، وزيادة حجم الاستثمارات في القطاع.

أرقام وحقائق حول سوق الدواء في مصر

وصل حجم القيمة السوقية لصناعة الأدوية في مصر في بداية عام 2019 إلى 4 مليارات دولار، وفي نهاية شهر مارس 2019 وصل حجم استثمارات 2193 شركة في قطاع الصناعات الدوائية في مصر 5.53 مليار دولار، وبينما استوردت مصر أدوية ومستحضرات صيدلانية في 2020 بحوالي 2.26 مليون دولار بتراجع عن 2019 التي قمنا بها باستيراد 2.60 مليون دولار.

صدرت مصر أدوية ومستحضرات صيدلانية بقيمة 267.9 ألف دولار، وسجل الميزان التجاري للأدوية في مصر، حسب التقرير الصادر عن شركة"بروكلينيكال" المتخصصة في البحوث والصناعات الطبية فإن حجم إنفاق الفرد على الدواء والأجهزة الطبية في مصر في الربع الأول من 2019 حوالي 19 دولارا.

كيف أصبح الشرق الأوسط سوقا واعدا في صناعة الأدوية؟

يحتوي الشرق الأوسط على منطقة كثافة سكانية للدول العربية، ويرتفع الطلب على المنتجات الدوائية والصيدلانية كسلعة استراتيجية، وزيادة صادرات المنتجات الدوائية.

وكانت أكبر معوقات صناعة الأدوية هو سيطرة عدد من الشركات الكبرى عالميًا على السوق الدوائي في الدول العربية، وارتفاع تكاليف الصناعات الدوائية وارتفاع تكاليف تطبيق المعايير العالمية لإنتاج الأدوية.

وأكد التقرير الصادر عن مؤسسة «IMS» العالمية للمعلومات والاستشارات فى مجال الصيدلة والرعاية الطبية أن 20 شركة أدوية على أكثر من 59.6% من مبيعات النصف الأول من العام الحالى، وتضم قائمة الـ 20 شركة الأكثر مبيعاً 11 شركة أجنبية و9 شركات محلية بمبيعات 22.18 مليار جنيه، في أول 6 أشهر من 2020، أما إجمالي المبيعات فكان 83 مليار جنيه بنهاية 2020.

وأوضح التقرير أن 10 شركات أدوية فقط هى نوفارتس، وجلاكسو، وسانوفى، وفاركو، وإيبيكو، وأمون، وفايزر، وايفا، وماركيرل، والحكمة، تسيطر على 41.7% من السوق، بحجم مبيعات 15.5 مليار جنيه، فى حين حققت الشركات الـ10 الأخرى بالقائمة وهى جلوبال نابى، وMSD، وأبوت، ومالتى إيبيكس، وميرك، واسترازينكا، وسيرفى، والمهن الطبية، وباير، وسيديكو، مبيعات بـ 6.6 مليار جنيه تعادل 17.9% من السوق.

بدأت مصر في عام 2021 تستثمر في قطاع الأدوية، وأنشأت مصر مدينة الدواء "جيبتوفارما" وهي من أكبر مدينة متكامل للصناعات الدوائية بالشرق الأوسط وأفريقيا في مصر.

مدينة الدواء تقع في منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية على مساحة 180 ألف م2، الطاقة الإنتاجية للمدينة 100 مليون عبوة سنوياً خلال المرحلة الأولى، وتنتج 150 نوعاً من الأدوية بمصانعها، وتصدر من 15 لـ 20% من الإنتاج، وبدأت تتداول منتجاتها تحت شعار شركة چيبتوفارما في سوق الدواء المصري في سبتمبر 2021.

وفي تقرير صادر عن لفيتش سوليوشنز، يؤكد أن نسبة التصنيع المحلي من احتياجات مصر للدوا إلى 88%، بينما تمتلك مصر أكثر من 700 خط إنتاج، و70 ألف صيدلية، وده على مستوى الجمهورية، عندا 152 مصنعاً للأدوية و40 مصنعاً آخر تحت الإنشاء.

وبحسب ما كشفه تقرير فيتش، فإن فيه زيادة في صادرات مصر من الأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 2.2% وعشان تبقى 276 مليون دولار عام 2020 مقارنة بـ 270.1 مليون دولار عام 2019، ورصد تقرير فيتش أن فيه زيادة في مبيعات سوق الدواء في مصر بنسبة 6.6% لكي نصل لـ 125 مليار جنيه عام 2020.