الثلاثاء 29 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعد 3 أيام.. التأمينات تبدأ صرف معاشات أبريل بالزيادة الجديدة

معاشات
معاشات

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بعد 3 أيام، الجمعة المقبل، صرف معاشات أبريل بالزيادة الجديدة 13%، بحد أدني 120 جنيهًا وحد أقصي 1222 جنيهًا.

أما فيما يخص صرف المعاشات من البريد، أكدت الهيئة، أنه سيتم الصرف مع بداية العمل بها لمن يصرف من منافذها.

وأكدت الهيئة القومية، أنه فيما يخص عدد منافذ صرف المعاشات على مستوى الجمهورية، فقد بلغت 19 ألفًا و27 منفذًا حتى مارس الجاري،  أن عدد المؤمن عليهم بلغ 14 مليونًا و75 ألفًا و856 شخصًا حتى مارس الجاري، مقارنة بـ14 مليونًا و36 ألفًا حتى فبراير الماضي، فيما بلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم 10 ملايين و748 ألفا مقارنة بـ10 ملايين و670 ألفًا، فى فبراير الماضي.

تكلفة الزيادة 

وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن التكلفة السنوية لهذه الزيادة تبلغ قيمتها 38.4 مليار جنيه، وبذلك تبلغ قيمة المعاشات خلال العام المالي 2022 /2023 مبلغ 321.5 مليار جنيه. 

وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2022 حتى 30/6/2022 تستفيد من تلك الزيادة، اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش.

تأمين إصابات العمل 

أما عن تأمين إصابات العمل، فقد أشار قانون التأمينات والمعاشات الجديد 148 لسنة 2019 في مادته رقم 45، إلى أنها تسري على المؤمن عليهم من العاملين لدى الغير بكافة فئاتهم، بالإضافة إلى الفئات الآتية:
- العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
- المتدرجين والتلاميذ الصناعيين.
- الطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفي.
- المكلفين بالخدمة العامة.
- الملتحقين بعمل بعد سن التقاعد ولا تسرى في شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

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وائل لطفي

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