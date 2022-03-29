الثلاثاء 29 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«معركة الأشقاء».. مشاجرة تنتهي بضحيتين في المنيرة الغربية

مشاجرة
مشاجرة

تمكنت مباحث الجيزة، اليوم الثلاثاء، من ضبط 3 أشقاء بتهمة قتل شابين في مشاجرة بسبب خلافات مالية بشارع محمود علي حسانين بالمنيرة الغربية.

وتبين أن المتهمين يعملون في معمل - مخلل -،عثر بحوزتهم على 3 أسلحة بيضاء عبارة عن - مطواة و2 سكين-، وتبين أن تلك الأسلحة استخدمها المتهمون في تنفيذ الجريمة، ثم قاموا بإخفاء تلك الأسلحة بعد تنظيفها من آثار الدماء.

واعترف المتهمون الثلاثة أنهم دخلوا في مشاجرة مع خصومهما مبررين ما فعلوه بأنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس لأن خصومهما هم من بدأ بالتشاجر وحمل السلاح بقصد إرهابهم لكنهم تمكنوا من الاعتداء على المجني عليهما حتى سقطا على الأرض غارقين في دمائهما، وأنهم عرفوا بخبر وفاتهما من الجيران الذين نقلوهما إلى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهمون الثلاثة إلى النيابة العامة للتحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

العمدة الثقافي!

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