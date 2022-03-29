الثلاثاء 29 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 3 سنوات لـ4 متهمين بحيازة أسلحة نارية بالإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 4 متهمين، بالسجن من سنة إلى 3 سنوات؛ لاتهامهم باستعراض القوة بالأسلحة البيضاء على مواطنين بمنطقة العامرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي والمستشار محمود عيسى سراج الدين وسكرتير الجنايات السيد الوزيري.

وجاء الحكم كالتالي: سنة لكل من « ع. م" ، ال. م، ع.م،و. م» والسجن 3 سنوات للمتهم «ع.ا»، لاتهامهم باستعراض القوة بالأسلحة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة في القضية رقم 22764 لسنة 2021 جنايات، عندما تلقى اللواء محمود أبو عمرة؛ مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العامرية أول، ببلاغ يفيد قيام المتهمين باستعراضهم القوة بالأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط المتهمين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة التي أحالتهم للمحاكمة.

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