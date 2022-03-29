رئيس الحكومة اللبنانية: إجراء الانتخابات النيابية أبرز مهمات الحكومة

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم، إن مهمات الحكومة اليوم إجراء الانتخابات النيابية ولا يمكن أن أنساق إلى الاستقالة.

وأوضح رئيس الحكومة اللبنانية، في بيان لرئاسة الحكومة اللبنانية، في ضوء المؤشرات الخارجية التي تصلنا والجولات الخارجية التي أقوم بها نلمس دعما كبيرا للبنان وسعيا لمساعدته، فيما داخل البلد نرى تخبطا وسعيا من قبل البعض لاستثمار كل الأمور في الحملات الانتخابية

و أشار "ميقاتي" إلى أنه من مهمات الحكومة اليوم إجراء الانتخابات النيابية ولا يمكن أن أنساق إلى الاستقالة كي لا تكون مبررا لتعطيل الانتخابات، ولن أكون سببا لتعطيل الانتخابات، ولهذا السبب لن أقدم على الاستقالة، وقال إنه لا يمكن حل المشكلات التي نعاني منها بالطريقة الشعبوية التي نشهدها، والوطن يدفع الثمن اليوم وكما قلت في أكثر من مناسبة الوضع غير سليم ولكن إذا لم نتحد جميعا لإيجاد الحلول فلا يمكننا الخروج من الأزمة التي نمر بها.

وأضاف تارة، من قبل فريق يعارض العهد وتارة من قبل فريق يعارض الحكومة ويتهجم عليها. والخاسر الأكبر من هذه الحملات هو البلد وبدل أن نتعاون، حكومة ومجلسا نيابيا، للخروج من الأزمة التي نحن فيها، نرى تهجما لا فائدة منه، وبالأمس سمعت كلاما يتعلق بالحكومة وبطرح الثقة بها، فقلت لم لا، طالما أن أوراقنا مفتوحة ونحن على استعداد لعرض ما لدينا بكل شفافية، ولتوضيح المشكلات التي نعاني منها، وإذا كان المجلس النيابي مستعدا للتعاون معنا، فهذا أمر أساسي لأن البلد يتطلب تضافر كل الجهود.

وفي وقت سابق، أصدر تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان بيانا يشجب ضغوط مصرف لبنان على عمليات شراء النفط والغلاء المستمر في الأسعار.

وذكر البيان أنه بعد التغييرات العديدة التي طرأت على سوق المحروقات مؤخرا، لا سيما الارتفاع العالمي للأسعار، كما وتغيير مصرف لبنان للآلية المتبعة للشراء سابقا، عقد تجمّع الشركات المستوردة للنفط اجتماعات عديدة مع وزير الطاقة والمياه واقترح حلولا للأزمة تمكّن المستوردين من الاستمرار في تلبية احتياجات السوق، حفاظا على ‏على حقوق المستوردين والمحطات والمواطنين".