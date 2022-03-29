اليابان تسجل 44 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 44 ألفا و466 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن السلطات سجلت أيضا 80 حالة وفاة جديدة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة في مستشفيات البلاد 673 حالة.

وقد بلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة في اليابان منذ بداية تفشي الوباء، ستة ملايين و460 ألفا و638 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 27 ألفا و938 حالة وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو 5 أيام.

كما ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 482 مليونا و330 ألفا و673 إصابة.

وأشارت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم - إلى أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و127 ألفا و431 وفاة.

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 79.9 مليون، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 29.8 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 977 ألفا و687 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ659 ألفا و227 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 521 ألفا و70 وفاة.