القبض على عصابة استغلال الأطفال في التسول ببولاق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، من ضبط 3 أشخاص كونوا تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في استغلال الأحداث في أعمال التسول والسرقة ببولاق الدكرور.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 3 أشخاص"لأحدهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى استغلال الأحداث فى مزاولة أعمال التسول والسرقة والاستيلاء على متحصلاتهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبصحبتهم "4 من الأحداث"، بمناقشة المجنى عليهم وبمواجهة المتهمين أقروا بما جاء بالتحريات، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.