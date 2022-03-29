افتتاح معرض منتجات التعليم الفني ضمن فعاليات العيد القومي لبني سويف

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، معرض منتجات مدارس التعليم الفني، الذي أقامته مديرية التربية والتعليم بمقر المدرسة الكهربائية بمدينة بني سويف، والذي يأتي في إطار فعاليات احتفال المحافظة بعيدها القومي مارس 2022.

حيث رافقه العقيد أركان حرب محمد سمير عمار المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، والمهندس كامل أبوطالب مدير التعليم الفني، وعدد من قيادات المديرية.

محافظ بني سويف

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ أقسام المعرض" الذي شارك فيه 24 مدرسة صناعي وزراعي"ويضم تشكيلات متنوعة من المنتجات التي تميزت بالجودة العالية والأسعار المخفضة مقارنة بأسعار السوق في الفترة الحالية، مثل المنتجات والأعمال الحرفية كالصناعات الخشبية والموبيليا وأعمال الأرابيسك وأثاث وغرف نوم وأبواب وشبابيك، بالإضافة إلى الصناعات والمنتجات الزراعية لمدارس التعليم الزراعي، والتي شملت جميع منتجات الألبان والخضر والمربات والمخللات والفواكه المجمدة والعسل.

محافظ بني سويف

وأكد المحافظ دعمه لمثل هذه المعارض التى تعتبر خطوة عملية لربط التعليم الفني بسوق العمل عن طريق تفعيل التدريب العملى والميدانى لطلاب المدارس الفنية وتأهيلهم لسوق العمل، مطالبا بأهمية إقامة معرض دائم لتلك المنتجات، والذي سيكون له عوائد ومكاسب كبيرة على مستوى التعليم الفني بما يسهم في توفير دخل وفرص عمل للشباب، فضلاً عن مساهمة المعرض في توفير السلع والمنتجات بأسعار مناسبة وخامات جيدة لجمهور المواطنين.

كما ناقش المحافظ مع الطلاب بعض الأعمال ومشروعات تخرجهم من المدارس الكهربية والميكانيكية منها، ومعرض المدارس الزخرفية والذي ضم العديد من المنتجات والمشغولات والزخارف مثل أعمال التريكو والملابس الجاهزة والنسيج والسجاد، حيث أثنى المحافظ على الأعمال والمنتجات المتنوعة، والتي تميز بعضها بالجمال رغم بساطتها والبعض الآخر بالحرفية ومهارة الصنعة.