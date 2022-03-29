الثلاثاء 29 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«إيتيدا» شريك استراتيجي في المؤتمر الثاني للأمن السيبراني

إيتيدا
إيتيدا

تشارك هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، بصفتها شريكًا استراتيجيًا، في المؤتمر الثاني للأمن السيبراني، المنعقد يومي 28 و29 مارس في القاهرة.

ويجمع المؤتمر بين المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات لتلبية المتطلبات والتحديات التي تُواجه المنطقة، ويشمل مناقشات رئيسية حول موضوعات متخصصة، مثل الأمن والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والقوانين والسياسات في مجال الأمن السيبراني بهدف توفير حلول مناسبة للمنظمات لضمان سلامتها في الفضاء السيبراني.

وتُشارك الهيئة في عددٍ من الجلسات المتخصصة بالمؤتمر، خاصةً تلك المتعلقة بالأمن السيبراني، وحلول تأمين المعاملات الإلكترونية، واستخدامات التوقيع الإلكتروني، والمهارات الرقمية اللازمة لمواكبة متطلبات السوق المحلي والعالمي، وتحقيق استراتيجية مصر الرقمية، وذلك في إطار سعي الهيئة لتعزيز الوعي وإلقاء الضوء على الجهود المبذولة في هذا الصدد.

وتُشارك الهيئة أيضًا في فعالية بعنوان "قمة القوى العاملة الرقمية في الشرق الأوسط – مصر: تغيير طبيعة العمل في اقتصاد مدعوم بتكنولوجيا الحوسبة السحابية". 

وستناقش القمة كيفية رفع مستوى القوى العاملة ومكان العمل الرقمي، مع الحفاظ على مستوى الإنتاجية والاستدامة والفعالية. كما ستسلط القمة الضوء على استراتيجية بناء مصر الرقمية التي تنتهجها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن المبادرات التي تنظمها الهيئة، مثل مبادرة "مستقبلنا رقمي"، والبرامج التدريبية التي من شأنها تزويد الشباب بالتقنيات والمهارات الرقمية للعمل عن بُعد، هذا إلى جانب مناقشة موضوعات أخرى منها صناعة التعهيد في مصر، ومشاركة أفضل الممارسات لتخطيط مكان العمل الرقمي وإدارته.

جدير بالذكر أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تأسست في عام 2004 بهدف قيادة تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر لزيادة قدرته التنافسية العالمية، وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد وخلق المزيد من فرص العمل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

العمدة الثقافي!

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