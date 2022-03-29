«جامع» تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة وأمازون مصر

شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات توقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز وشركة أمازون مصر، وذلك لمساعدة أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم عبر متجر Amazon.eg، حيث قام بالتوقيع الأستاذ علي جميع، مدير مشروعات أمازون مصر، والدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بالجهاز وبحضور عمر الصاحي مدير عام أمازون مصر والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي للجهاز ولفيف من المسئولين من الجانبين. من خلال هذه الشراكة سوف تساهم شركة أمازون بتمكين المشروعات المحلية ورواد الأعمال والحرفيين المسجلين لدى الجهاز، ومساعدتهم على تنمية أعمالهم على الإنترنت، وتوفير منتجاتهم للملايين من عملاء أمازون في مصر.

وصرحت نيفين جامع، بأن مذكرة التفاهم الموقعة مع أمازون مصر تتماشى مع رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة في مختلف القطاعات الإنتاجية ومساعدتهم على الاستمرار والتوسع، مشددة على أهمية التعاون مع الشركات التكنولوجية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية ومن بينها أمازون مصر.

وأكدت جامع أن الجهاز يحرص على تقديم مختلف أوجه الدعم للمشروعات الصغيرة بمختلف أنواعها سواء في مجالات الملابس أو الجلود أو الغذاء أو المفروشات وذلك لمساعدة أصحابها على تسويق منتجاتهم كما يهتم بدعم المشروعات الحرفية واليدوية التراثية التي تعبر عن الهوية المصرية وتقدم منتجات عصرية تلائم الأذواق كافة، مشيرة إلى أن الجهاز يعمل بشكل مستمر على تطوير آلياته لفتح نوافذ جديدة تساعد أصحاب المشروعات على التوسع في تسويق منتجاتهم لما له من أثر مباشر على نمو هذه المشروعات وتوسعها وزيادة قدرتها على المنافسة محليا وعالميا.

وأضافت جامع أن الجهاز يقوم بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة على تيسير مشاركة أصحاب المشروعات في المعارض المركزية والمحلية والدولية التي ينظمها الجهاز أو يشارك فيها بشكل دوري مما يضمن استمرار تسويق منتجات هذه المشروعات ويتيح الفرصة لأكبر عدد ممكن من أصحاب المشروعات للمشاركة في هذه المعارض، مشيرة أيضا إلى أن عملاء التجارة الإلكترونية وتطبيقات التسويق الإلكتروني تضاعفت أعدادها في الفترة الأخيرة خاصة بعدما فرضته جائحة كورنا على الأسواق، الأمر الذي يجعل دمج أصحاب المشروعات الصغيرة في مجال التسويق الإلكتروني أمرًا ضروريا يعزز من معدلات نمو القطاع.

من جانبه أكد عمر الصاحي مدير عام أمازون مصر على أن دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد جزءاً جوهرياً من عمل أمازون وضمن ثقافتنا القائمة على التركيز على العملاء مشيرًا إلى نسبة المنتجات التي تعرضها شركات خارجية على متاجر أمازون حول العالم تبلغ أكثر من 50% من إجمالي المنتجات، ويعتبر غالبية هذه الشركات ضمن فئة الشركات الصغيرة. وأشار الصاحي إلى أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات سيساعد في إبراز التراث الغني للحِرَف اليدوية في مصر، مما يضيف مجموعة قيِّمة من الخيارات الواسعة للعملاء عند تسوقهم في متجر أمازون مصر.

وأضاف الصاحي: أن التعاون مع الجهاز سيحفز المزيد من رواد الأعمال على الانضمام إلى متجر أمازون مصر لتنمية أعمالهم، مؤكدا على مواصلة أمازون في دعم رؤية مصر لتحقيق التنوع الاقتصادي والتحول الرقمي، وتحقيق التقدم في الاقتصاد الرقمي الحالي. وتُعَدّ هذه الشراكة إنجازاً بارزاً في إطار جهودنا المتواصلة لدعم الشركات الصغيرة في مجتمعاتنا المحلية.

هذه الشراكة لن تقتصر على دعم المنتجات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل أمازون فحسب، بل ستوظف الأدوات التعليمية واللوجستية المختلفة لتعزيز نمو أعمالهم. وبموجب مذكرة التفاهم، ستقدم أمازون مصر للمشروعات المسجلة في جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ندوات تعليمية عبر الإنترنت، وخدمات التصوير الاحترافي للمنتجات، والمساعدة في إعداد الشركات للانضمام إلى متجر أمازون مصر، فضلاً عن خدمات الدعم المستمرة للبائعين. وستخصص كذلك أمازون قسماً يعرض منتجات الشركات المسجّلة لدى جهاز تنمية المشروعات. وبمجرد استكمال الشركات إجراءات التسجيل للبيع على المتجر، ستُتاح لها فرصة الاستفادة من خدمات دعم البائعين وخدمات إدارة الحسابات في المتجر، فضلاً عن النصائح والإرشادات حول استراتيجيات البيع، مما يساعدها في مواصلة أعمالها وتحقيق النمو على المتجر.

وأكد المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي للجهاز أن هذا التوقيع يأتي في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات على دعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم باستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة ودمجهم في المنصات الكبرى للتجارة الإلكترونية، وأضاف أنه يتم اختيار المشروعات المتميزة القادرة على المنافسة لعرض منتجاتهم في هذه المنصات لضمان قدرتهم على النجاح ومواجهة المنافسة وأوضح أن الجهاز مستمر في تنفيذ خطته التي تعمل على تقديم خدمات متكاملة مالية وغير مالية لمساعدة الشباب على بدء مشروعاتهم الجديدة أو التوسع والاستمرار في مشروعاتهم القائمة.

وأوضح الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بالجهاز أن خدمات الدعم الفني للمشروعات الصغيرة من أهم العوامل التي تسهم في نجاح المشروعات واستمرارها مؤكدا أن الجهاز يقوم بتقديم عدد متنوع من هذه الخدمات خلال دورة حياة المشروع وما تتضمنه من خدمات ما قبل بداية المشروع ويأتى التسويق من أولويات استمرارية ونمو المشروعات وما تتضمنها من أشتراك بالمعارض المحلية والدولية فضلا عن التسجيل بسجل الموردين للجهات الحكومية والتسكين بالسلاسل التجارية للقطاع الخاص والعام فضلا عن التسويق عبر المتاجر الاليكترونية وأكد عباس أن مشاركة أصحاب المشروعات في المتاجر الالكترونية تكون وفقا لعدد من المعايير أهمها جودة المنتج وسعرة وقدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته في المواعيد المحددة وأضاف أن الجهاز سيقوم بالتعاون مع الشركة بدعم أصحاب المشروعات الراغبين في عرض منتجاتهم عبر هذه المنصات الاليكترونية وتدريبهم لتطوير منتجاتهم لتتفق مع الاشتراطات المعمول بها محليا وعالميا مما يعمل على زيادة قدرتهم على التسويق.