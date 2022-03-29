الثلاثاء 29 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل صحة الغربية يتابع تعليمات تنفيذ بروتوكول العلاج لمرضى كورونا

الدكتور عبد الناصر
الدكتور عبد الناصر حميدة

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، مستشفى المحلة العام، يرافقه الدكتورة هيام أبو حمر مدير إدارة الأشعة بالمديرية؛ لمتابعة سير العمل والالتزام بتعليمات تنفيذ بروتوكول العلاج لمرضى فيروس كورونا، ومدى توفر المستلزمات والواقيات الشخصية، وتواجد الطاقم الطبي وتنفيذ الخطة التمريضية. 

كما تفقد "حميدة"،  قسم الاستقبال والعناية المركزة، والمتوسطة والداخلي، وعمل استبيان للمرضى عن الخدمة المقدمة ومدى رضاهم عن الخدمة، ومناظرة السجلات والتقارير الطبية، والتأكد من انتظام سير العمل.

كما ناقش وكيل الوزارة، مع إدارة المستشفى خطة العمل، وآليات تطوير ورفع كفاءة بعض الخدمات الطبية بالمستشفى، ووضع الحلول المناسبة لبعض المعوقات المؤثرة على سير العمل.

وفى سياق متصل تابع الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان، والتي تستمر خلال الفترة من 27 إلى 30 مارس الجاري.

حيث تفقد خلال جولته عدد من الفرق الثابتة والمتحركة بمركز طبي سيجر ومركز طبي سعيد،  لمتابعة سير العمل، ومتابعة مجهودات تلك الفرق ، يذكر أن الحملة تستهدف تطعيم عدد 698711 طفل، عن طريق عدد الفرق 2187  ثابتة ومتحركة على مستوى محافظة الغربية، متمثلة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية.

تأتي تلك الحملات في إطار الحرص على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال، وحفاظًا على مصر خالية من المرض، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور  وتحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وكيل وزارة الصحة يتابع تعليمات تنفيذ بروتوكول العلاج فيروس كورونا

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