في نسخته الأولى.. "إعلام جامعة النهضة" تنظم مؤتمر "الإعلام والمجتمع المدني والمسؤولية المجتمعية"

تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الأول الذي تنظمه كلية الإعلام بجامعة النهضة تحت عنوان "الإعلام والمجتمع المدني والمسؤولية المجتمعية" خلال يومي 29-30 مارس الجاري بفندق نوفوتيل بالسادس من أكتوبر.

ويأتي المؤتمر برعاية الأستاذ الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة وعضو مجلس الشيوخ، والأستاذة الدكتورة هبه الله بهجت السمري عميدة كلية الإعلام والعلاقات العامة، وبمشاركة نخبة من أساتذة الإعلام والباحثين في مصر ومختلف دول العالم.

ويناقش المؤتمر 43 بحثاً مقدمة من عدة دول مختلفة، وهي: "الإمارات العربية المتحدة – ليبيا- تونس – البحرين- السودان- المغرب- الكويت- السعودية- اليمن-الأردن-العراق- لبنان – الولايات المتحدة الأمريكية".

ويشارك في جلساته عدد من عمداء كليات ومعاهد الإعلام في مصر والوطن العربي إضافة الى الخبراء وأساتذة الإعلام المشاركين ورؤساء تحرير عدد من الصحف المختلفة ويشتمل المؤتمر على 8 جلسات بحوث و10 حلقات نقاشية.

ويشمل المؤتمر 4 محاور رئيسية، ويناقش الأول الإعلام التقليدي والمجتمع المدني ودورهما في المسئولية المجتمعية وبناء مجتمعات التعلم والمعرفة لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة، كما يناقش المحور الثاني العلاقات العامة ودور المجتمع المدني في ظل تقنيات الاتصال الحديثة وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني.

ويسلط المحور الثالث الضوء على الإعلام الرقمي والمجتمع المدني ودورهما في ترتيب أولويات المنصات الرقمية بما يتماشى مع احتياجات الأجيال الناشئة، أما المحور الرابع فيتناول التأثيرات المتبادلة بين الإعلام والمسؤولية المجتمعية للمجتمع المدني ويتناول نقاط الاختلاف والاتفاق بين وسائل الإعلام التقليدية والإعلام الجديد واطر معالجة الإعلام لأنشطة المجتمع المدني في ضوء خطط التنمية المستدامة.

ويأتي المؤتمر في إطار اهتمام الجامعة بالبحث العلمي والباحثين وحرصها على دعم المجتمع المدني تزامناً مع إعلان الدولة ان عام 2022 هو عام المجتمع المدني.