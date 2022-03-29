الثلاثاء 29 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية: المنطقة تواجه مخاطر متعددة.. ونعمل بشكل جماعى لضمان أمن الطاقة

الأمير عبد العزيز
الأمير عبد العزيز بن سلمان

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن “بيان السعودية الأسبوع الماضي، كان واضحًا بخصوص عدم تحملها مسؤولية أمن الإمدادات”، مشددًا على أن المنطقة تواجه مخاطر متعددة.
وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان - في تصريحات خلال القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي أوردتها قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الثلاثاء: "نعمل بشكل جماعي لضمان أمن الطاقة"، موضحا أن دول الخليج نفذت المطلوب منها في تلك المسألة لكن ينبغي على الآخرين الوفاء بتعهداتهم.
وأضاف أنه في حالة تأثر أمن الإمدادات فإن ذلك سيؤثر على الاقتصاد وسيؤثر على أيضا الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الناس يركزون على القضايا الإقليمية دون النظر بشكل شامل إلى التأثير العالمي.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن روسيا تنتج نحو 10 ملايين برميل نفط يوميا، ما يشكل قرابة 10% من الاستهلاك العالمي، وهي مساهمة كبيرة، مضيفا أنه "يعتقد أنه لولا (أوبك+) لما كنا نحتفل بسوق مستدامة للطاقة على الرغم من التقلبات الحالية، وأن الأمر كان سيكون أسوأ".
وأوضح أن "السبب في استمرار أوبك وأوبك+ هو أن تلك المسائل تتم مناقشتها وفق نهج يشهد تركيزا أكثر بكثير على المسائل العامة الجيدة بعيدا عن السياسة"، مشيرا إلى أنه لا يمكن الالتفات إلى تغير المناخ من دون النظر إلى أمن الطاقة.

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