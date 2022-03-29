الأسهم الأوروبية تفتح على مكاسب قوية

فتحت الأسهم الأوروبية على مكاسب قوية اليوم الثلاثاء‭،‭ ‬‬على غرار الأسواق في آسيا وول ستريت فيما يتطلع المستثمرون إلى نتائج محادثات السلام بين موسكو وكييف في تركيا.

وقفز المؤشر الأوروبي ستوكس 600 ثمانية في المئة ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي مع استمرار موجة البيع في السندات.

وقادت أسهم شركات السفر وشركات صناعة السيارات المكاسب.

وارتفعت أسهم البنوك 0.5 في المئة وكانت من بين الأعلى على المؤشر الأوروبي ستوكس 600.

يأتي ذلك في الوقت الذي استعد فيه المفاوضون الأوكرانيون والروس للاجتماع في تركيا لعقد أول محادثات مباشرة بين الجانبين منذ أكثر من أسبوعين بعد تعثر الهجوم الروسي على ما يبدو على عدة جبهات. لكن الآمال محدودة في إمكانية تحقيق انفراجة.

وكانت شركة نوفو نورديسك للأدوية من بين أكبر الرابحين وارتفعت 1.4 في المئة. وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية قد وافقت على جرعة أعلى من عقار أوزمبيك الذي تصنعه الشركة لعلاج مرضى النوع الثاني من السكري.

وانخفض سهم مجموعة سانوفي الفرنسية 2.3%، بعد أن رفعت شركة الرعاية الصحية المستوى المستهدف لمبيعاتها من دوبيكسنت لعلاج الأكزيما إلى أكثر من 13 مليار يورو (14.3 مليار دولار).