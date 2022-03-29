منتدى شباب العالم: الدول العربية تسير على نهج صحيح فى الاستثمار بالشباب

أكدت مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب، المدير التنفيذي لمنتدى شباب العالم الدكتورة رشا راغب، أن تطوير الكوادر الشبابية والحكومات ملف مهم للتعاون بين الإمارات ومصر، مشيرة إلى أن جائزة مصر للتميز الحكومي تتم بالشراكة مع دولة الإمارات، وأن القمة العالمية للحكومات تعد واحدة من أهم الفعاليات على مستوى العالم وتوفر منصة ملهمة لتعزيز دور الحكومات العربية في تمكين الشباب وتعزيز أدوارهم.

وقالت راغب- في حوار لوكالة أنباء الإمارات "وام"- اليوم الثلاثاء على هامش مشاركتها في القمة العالمية للحكومات التي تنظم دولة الإمارات دورتها الثامنة في إكسبو 2020 دبي- إن منطقتنا العربية فتية ويشكل الشباب فيها نسبة كبيرة من التعداد السكاني، مشيرة إلى أن الدول العربية تسير على نهج صحيح في الاستثمار في الكوادر الشبابية من أجل مستقبل مزدهر ومستدام.

وأضافت أن تمكين الشباب بات واقعًا ملموسًا في الدول العربية، لافتة إلى وجود عدد من متخذي القرار سواء على مستوى الوزراء أو المحافظين أو رؤساء الهيئات من فئة الشباب ومخولين بكامل الصلاحيات لقيادة دفة العمل في العديد من القطاعات المهمة بمختلف الدول العربية.

وأعربت راغب، عن فخرها بالدور الكبير الذي يقوم به الشباب في القمة العالمية للحكومات، مؤكدة أن الشباب العربي هم الأمل والمستقبل وركيزة البناء والتنمية في الدول العربية.

وحول دور الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب المصري، قالت راغب: "إننا في مصر استهدفنا فئات عمرية متنوعة بدأت من مرحلة عمرية مبكرة في سن 13 عامًا، وقمنا بتنفيذ برامج توعوية وتنموية وفكرية وذهنية وثقافية متنوعة".

وأضافت أن التركيز على التعليم جنبًا إلى جنب مع بناء القدرات يسهم في تأهيل كوادر شابة مؤهلة وقيادات شابة قادرة على مواكبة تطلعات المستقبل ومواجهة تحدياته.

وأوضحت أن الأكاديمية ركزت على إطلاع المتدربين على أحدث مستجدات الإدارة العامة والإدارة الاستراتيجية والدول المتقدمة في هذا المجال، وهناك حرص على تعزيز شراكتنا على الصعيدين الدولي والعربي، بالإضافة إلى العمل على توطين الخبرات الخاصة بالشركاء والاستفادة من الآخرين وتطويع خبراتهم، بما يتماشى مع ثقافتنا وعاداتنا وخطة مصر الاستراتيجية للتنمية.

كما أعربت عن فخرها بتنظيم دولة الإمارات للقمة العالمية للحكومة التي تدار بواسطة من مجموعة من الشباب الإماراتي الواعد، مشيدة بجهود شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشئون الشباب، في إدارة ملف الشباب في الدولة وتحقيق إنجازات متقدمة في هذا المجال.