الثلاثاء 29 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«المحرصاوي» يشيد بالمؤتمر الدولي لكلية العلوم بنات: يساير روح العصر

المحرصاوي
المحرصاوي

أشاد  الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة بالحراك العلني الكبير الذي تشهده جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، بمختلف كلياتها العربية والشرعية والتطبيقية والمتمثلة في عقد أكثر من عشرة مؤتمرات علمية متنوعة خلال شهر مارس الحالي فقط.

أشاد  الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر،  بالحراك العلني الكبير الذي تشهده جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، بمختلف كلياتها العربية والشرعية والتطبيقية والمتمثلة في عقد أكثر من عشرة مؤتمرات علمية متنوعة خلال شهر مارس الحالي فقط، لافتا أن القيمة الكبرى لعقد هذه المؤتمرات تتمثل في تبادل الخبرات، وتواصل الأجيال وقدم رئيس الجامعة التهنئة بقرب حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. 

وأوضح رئيس الجامعة خلال كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي لكلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، الذي يقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أن المؤتمر يتميز عن غيره من المؤتمرات في أن عنوانه وموضوعاته تساير روح العصر، حيث يناقش استراتيجية التنمية المستدامة وكيفية تحقيق رؤية مصر 2030م بأساليب علمية، مما يعد إضافة علمية جديدة تخرج من جامعة الأزهر تعمل جنبًا إلى جنب مع جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي، والدكتورة مها غازي عميدة الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتورة سامية الحسيني أبو فرحة وكيلة الكلية ونائب رئيس المؤتمر، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

الدكتور محمد المحرصاوي جامعة الأزهر جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم شهر رمضان المبارك بنات جامعة الأزهر بالقاهرة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب التنمية المستدامة

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