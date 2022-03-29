معارض «كلنا واحد» وتوزيع كراتين على الأهالي.. «الداخلية» تدعم المواطنين في رمضان

حرصت وزارة الداخلية على تقديم خدماتها للمواطنين في شهر رمضان المعظم، في كافة النواحي الشرطية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق في إطار التواصل المجتمعي مع جموع المواطنين.

كلنا واحد

مواصلة فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60%.

واصلت وزارة الداخلية جهودها تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) والتى تستمر لمدة ثلاثون يوماً اعتباراً من يوم الثلاثاء المنقضي والموافق 15/3/2022 وحتى يوم 13/4/2022، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى (993) فرع على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجاً التي لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.. إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة.

على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60% وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالإضافة إلي الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" (www.facebook.com/MoiEgy/posts/337694548393936).

نشر منافذ أمان بالمحافظات

كما قامت وزارة الداخلية بضخ كميات كبيرة من اللحوم والأسماك والدواجن في كافة منافذ أمان بمحافظات الجمهورية، بأسعار مخفضة تيسيرًا عن المواطنين ورفع الغلاء عنهم وذلك قبل شهر رمضان المعظم.

توزيع كراتين على المواطنين

قامت وزارة الداخلية بتنظيم قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (سلع غذائية) على المواطنين بالقرى الأكثر إحتياجاً بنطاق محافظات (أسيوط – الوادى الجديد – البحر الأحمر – المنوفية – شمال سيناء)، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وفي إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الأولى بالرعاية.

قامت وزارة الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) لمدة ثلاثون يوماً اعتباراً من يوم 15/3/2022 وحتى يوم 13/4/2022، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من (سلع غذائية وغير غذائية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى بإجمالي (993) فرع على مستوى الجمهورية.. وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى المبادرة .

على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60% .. وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg.

بالإضافة إلى التنسيق مع مسئولي (عدد من السلاسل والكيانات التجارية والموردين) لإنشاء (سرادق رئيسي بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة) وكذا (عدد 11 سرادق فرعي) بالميادين والشوارع الرئيسية أمام مقار بعض السلاسل والكيانات التجارية، لعرض وبيع منتجاتهم من السلع (الغذائية – والغير غذائية) وبعض مستلزمات البيت المصري خاصةً محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60%.

كما تم إطلاق قوافل سيارات مُجمعة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60% وذلك خلال الدفع بعدد (25) سيارة مُحملة بالسلع الغذائية المختلفة بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية) بالمناطق الأكثر احتياجاً، والتي لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.

من جانبها تشارك منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة للمساهمة في تلبية إحتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم بما يحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم في تحقيق مفهوم جودة العمل الأمني.