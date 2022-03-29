الثلاثاء 29 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش اليمني يقطع إمدادات الحوثي في مديرية الجوبة بمأرب

قوات الجيش الوطني
قوات الجيش الوطني اليمني

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم الثلاثاء، من السيطرة على منطقة استراتيجية، وقطع خطوط إمداد مليشيات الحوثي في مركز مديرية الجوبة بمحافظة مأرب.

ونقلت قناة (اليمن) الإخبارية عن مصادر ميدانية يمنية - لم تسمها - القول "إن قوات الجيش الوطني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، تمكنت صباح اليوم من السيطرة على وادي النقعة بالكامل في شمال مديرية الجوبة بمحافظة مأرب، عقب معارك عنيفة مع المليشيات الحوثية".

وأكدت المصادر أن قوات الجيش قطعت خطوط إمداد مليشيات الحوثي في منطقة الجديدة مركز مديرية الجوبة من جهة الشمال.

وأطلقت مليشيات الحوثي، في وقت سابق، عددا من صواريخ كاتيوشا وقذائف مدفعية واستهدفت سيارات أمام محطة وقود في منطقة لصاد بمديرية حريب جنوب محافظة مأرب.

كما تمكنت قوات الجيش اليمني، من استعادة وتحرير مواقع عسكرية استراتيجية جنوبي محافظة مأرب.

وبحسب قناة "الفضائية" اليمنية، فإن قوات الجيش اليمني مدعومة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي، تمكنت صباح اليوم في معارك ضارية من استعادة وتحرير عدة مواقع عسكرية استراتيجية أبرزها مواقع "تبة الشهيد" و"الفيّة" جنوب محافظة مأرب.

وأسفرت الضربات الجوية المركزة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف تلك العصابة الإجرامية.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، إن التصعيد المتواصل للحوثيين واستهدافهم المصالح الحيوية ومنشآت الطاقة في المملكة يشكلان تهديدًا خطيرًا للاقتصاد الدولي.

وأضاف عبدالملك- خلال مباحثات أجراها مع وزيرة خارجية السويد آن ليندي، وفقًا لقناة (اليمن) الفضائية- أن عدم اتخاذ أية إجراءات رادعة وحازمة من المجتمع الدولي تجاه الحوثيين يشجعهم على المزيد من جرائمهم وإطالة أمد الحرب، مؤكدًا أن إفشال ميليشيات الحوثي كل مبادرات السلام يبرهن على أنها جماعة إرهابية.

وطالب رئيس الوزراء اليمني بوضع حد لاستمرار تعنت ورفض ميليشيات الحوثي بتوجيهات إيرانية للحوار والسلام، وما يشكله تصعيدها مؤخرًا ضد مصادر الطاقة في السعودية من مساس بمصالح العالم في مرحلة حساسة وخطرة.

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وائل لطفي

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