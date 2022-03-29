«برزنتيشن سبورتس» تدعم حلم المونديال وتتحمل تكلفة طائرتي المنتخب والجمهور إلى السنغال (صور)

أعلنت شركة «برزنتيشن سبورتس»، راعية الكرة المصرية والمنتخبات الوطنية، تحملها التكلفة الكاملة لطائرتي منتخب مصر والجماهير المسافرة لدعمه في مباراته الفاصلة في تصفيات كأس العالم، والتي تستضيفها العاصمة السنغالية داكار مساء الثلاثاء.

المشجعين المسافرين

وأكدت «بريزنتيشن سبورتس» فخرها العميق واعتزازها الكامل بدعم منتخب مصر الأول، وحرصها على العمل الدؤوب لإزالة كل العقبات، وتذليل الصعاب، سعياً إلى تسهيل رحلته للعاصمة السنغالية داكار، من أجل تحقيق حلم الجماهير المصرية باقتناص تذكرة العبور إلى بطولة كأس العالم 2022.

المشجعين المسافرين

ويأتى قرار شركة «بريزنتيشن سبورتس» بتحمل كامل تكلفة طائرة المنتخب الوطني الخاصة إلى داكار، إلى جانب تكلفة طائرة المشجعين المسافرين لمساندة ومؤازرة المنتخب في مهمته الوطنية، بالمشاركة مع بنك SAIB و Alsafy Group، وذلك في إطار دور شركة «بريزنتيشن» الداعم للرياضة المصرية، ومساندتها المستمرة لقطاع الكرة.

ووجهت شركة «بريزنتيشن سبورت» الشكر إلى شركة مصر للطيران- الطيران الرسمي للمنتخب الوطني- على تعاونها لتسهيل جميع الإجراءات و توفير كل سبل الراحة لرحلة المنتخب والمشجعين.

المشجعين المسافرين

ويخوض منتخب مصر مباراة مصيرية مساء اليوم الثلاثاء أمام نظيره السنغالي في إياب التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

المشجعين المسافرين

ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق آمال الكرة المصرية باقتناص بطاقة الصعود للمونديال، وذلك بعدما تفوّق على منافسه في مباراة الذهاب، التي استضافها ستاد القاهرة مساء يوم الجمعة الماضي، وانتهت بفوز فريقنا الوطني بهدف مقابل لا شيء.

المشجعين المسافرين

المشجعين المسافرين

المشجعين المسافرين

المشجعين المسافرين

المشجعين المسافرين

المشجعين المسافرين

المشجعين المسافرين

المشجعين المسافرين

المشجعين المسافرين

المشجعين المسافرين

المشجعين المسافرين

المشجعين المسافرين