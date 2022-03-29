روسيا: تدمير 68 منشأة عسكرية و3 طائرات وقاعدة وقود أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها دمرت الليلة الماضية، 68 منشأة عسكرية و3 طائرات وقاعدة وقود كبيرة أوكرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف -وفقا لموقع روسيا اليوم الثلاثاء - إن طائرات العمليات التكتيكية الروسية من القوات الفضائية الجوية نجحت في تدمير 68 منشأة عسكرية أوكرانية، كما دمر الدفاع الجوي للقوات الفضائية الروسية 3 طائرات أوكرانية بدون طيار في قرية "تشيرنوبايفكا".

وأضاف المتحدث أن الصواريخ المجنحة الروسية نجحت في تدمير قاعدة وقود كبيرة بالقرب من قرية كليفنا بمنطقة ريفنا، وتعود أهمية هذه القاعدة لكونها توفر الوقود للمعدات العسكرية الأوكرانية في ضواحي كييف.

وأوضح المتحدث العسكري الروسي أن إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية ، 123 طائرة و74 مروحية و311 طائرة بدون طيار و1738 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى.. بالإضافة إلى تدمير 181 قاذفة صواريخ متعددة و 726 قطعة مدفعية ميدانية وهاون و 1592 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

وكان أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، إيجور كوناشينكوف، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية استطاعت إسقاط 18 طائرة أوكرانية بدون طيار.

وقال كوناشينكوف - بحسب وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - "إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت الليلة الماضية 18 طائرة أوكرانية بدون طيار، كما تم تدمير مستودع أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز (إس- 300)، فضلًا عن تدمير (بوك) في قرية (بليسيتسكوي) على بعد 30 كيلومترًا جنوب غرب مدينة كييف بأسلحة بحرية عالية الدقة بعيدة المدى".

وأوضح أنه تم تدمير قاعدة وقود كبيرة بأسلحة عالية الدقة كانت تزود القوات الأوكرانية بالوقود في المناطق الغربية من البلاد، وكذلك في منطقة العاصمة كييف، مشيرًا إلى أن القوات الروسية دمرت بصواريخ مجنحة عالية الدقة مصنعًا في مدينة (لفيف) كان يقوم بتصليح وتحديث أنظمة صواريخ مضادة للطائرات من طراز (Tor) و(S-125)، ومحطات رادار للقوات الجوية الأوكرانية ومعدات للحرب الإلكترونية وأجهزة تصويب للدبابات.