السعودية: الاقتصاد العالمي سيتأثر إذا تعرضت إمدادات النفط للتهديد

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إنه “إذا تعرض أمن إمدادات النفط للتهديد سيعاني الاقتصاد العالمي”.

وأضاف الوزير السعودي، في منتدى عن الطاقة، اليوم الثلاثاء، أن “أمن الإمدادات يمثل أولوية الآن، وبعض الدول تتجاهل مسألة القدرة على تحمل تكاليف الطاقة”.

وفي وقت سابق، أكدت صحيفة (الاقتصادية) السعودية، أن ارتفاع أسعار الطاقة، والتضخم الذي يعصف بالاقتصاد الأمريكي، شكل حزمة واحدة كبيرة من التهديدات التي قادت الاقتصاد العالمي إلى ركود تضخمي كما وصفه العديد من الخبراء.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها السبت تحت عنوان "نمو مضطرب ولا تنبؤات للسلم الدولي" - أن صعوبات التنبؤ والحل التي تواجه المؤسسات الدولية والخبراء تكمن في أن هذه القضايا لا تواجه العالم بشكل متماثل، فبينما تستمر الأزمة الروسية الأوكرانية، فإن اضطرابات سلاسل الإمداد تواجه الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي وتمتد إلى العالم بأسره، بينما يعاني الاقتصاد الصيني تغيرات في السياسات الضريبية، صاحبتها تطورات متحور أوميكرون.

وأشارت إلى أنه مع عودة الصين إلى الإغلاق الاقتصادي بسبب ارتفاع حدة موجة أوميكرون، فإن الآثار السيئة لهذا الواقع المضطرب جدًا في الاقتصاد العالمي قد تمتد حتى المدى الطويل، وهذا يتطلب مزيدًا من التحوط، والحذر عند وضع الخطط الاقتصادية.