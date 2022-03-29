الثلاثاء 29 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جزر سليمان تدافع عن اتفاقية أمنية مقترحة مع الصين

اتفاقية
اتفاقية

دافع رئيس وزراء جزر سليمان عن اتفاقية أمنية مقترحة يجري العمل عليها مع الصين، وتشير مسودة للاتفاقية، يجري تداولها عبر الإنترنت، إلى أن جزر سليمان سوف تسمح لبكين بإرسال قوات عسكرية إلى البلاد، فضلا عن السماح لسفنها بالقيام بزيارات منتظمة.

ودافع رئيس الوزراء ماناسيه سوجافاري، اليوم الثلاثاء، بالقول إن بلاده تحتاج إلى "تعاون وتفهّم"، وذلك بعدما أعربت كل من نيوزيلندا وأستراليا عن قلقهما بشأن الخطوة المقترحة.

وقال "سوجافاري" أمام البرلمان إن شركاء الجزيرة القدامى "سيظلون في القلب"، وأن دول المحيط الهادئ بحاجة إلى العمل سويا من أجل الحفاظ على أمن المنطقة، مضيفا في إطار المضي قدما لتوفير احتياجاتنا الأمنية، من الواضح أننا بحاجة إلى التنويع".
وحذر من أن ما يجري تداوله في وسائل الإعلام الأسترالية من تشجيعٍ على غزو جزر سليمان لتغيير النظام لا يصب في مصلحة العلاقات الثنائية.

ويلينجتون الصين جزر سليمان

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وائل لطفي

العمدة الثقافي!

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