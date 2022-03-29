الثلاثاء 29 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«عبدالغفار» يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

عقد مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مُفوضًا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،  وبحضور الدكتور أحمد الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم والأعضاء، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية الاجتماع، أشار “عبدالغفار” إلى أهمية دور الصندوق في ربط كافة الجهات المعنية بالتعليم التكنولوجي، والتنسيق بينها؛ لإعداد خريجين يمتلكون المهارات والجدارات اللازمة في التخصصات الفنية، التي تُلبي احتياجات سوق العمل، وتُحقق مُتطلبات الثورة الصناعية الجديدة، فضلًا عن تقديم الدعم المالي والفني للمشروعات التعليمية التكنولوجية، وكذا تقديم الدعم للقطاعات الصناعية من خلال توفير خريجين مُدربين بكفاءة، تؤهلهم لدعم هذا المجال وتطويره بما يتوافق مع المواصفات العالمية الحديثة.

واستعرض الدكتور أحمد الحيوي عددًا من الموضوعات الهامة، تشمل: إعادة هيكلة صندوق تطوير التعليم، وكذا تخصيص مبنى إداري للصندوق بأحد مباني جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية بجنوب طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، ومتابعة تطوير التعليم الفني من خلال تمويل مصروفات التشغيل السنوية لمجمع التعليم التكنولوجي المُتكامل بالفيوم خلال العام المالي 2022/2023، بالإضافة إلى تمويل مصروفات التشغيل السنوية لمجمع التعليم التكنولوجي المُتكامل بأسيوط، خلال العام المالي 2022/2023 ، فضلاً عن تطوير التعليم الفني من خلال  تمويل مصروفات التشغيل السنوية لمجمع التعليم التكنولوجي المُتكامل بالفيوم خلال العام المالي 2022/2023، وكذلك متابعة تمويل مصروفات التشغيل السنوية لمجمع التعليم التكنولوجي المُتكامل بأسيوط خلال العام المالي 2022/2023.

وافق المجلس على تشكيل لجنة لإعداد دراسة تفصيلية لمشروع ربط المرحلة الثانية من مدارس الخمس سنوات التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجامعات التكنولوجية.

كما وافق المجلس على إنشاء جامعة مصر التكنولوجية الدولية، بحيث تضم كافة المجمعات التعليمية التكنولوجية المتكاملة التابعة للصندوق.

وأحيط المجلس علمًا بالموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالأميرية.

التعليم العالي الدكتور مصطفى مدبولي وزير التعليم لوز الجامعات تطوير التعليم

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