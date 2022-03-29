أوكرانيا تدعو لتجريم استخدام الرمز «زد»

دعا وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، كافة الدول حول العالم لتجريم رمز "زد" المستخدم كوسيلة لدعم الهجمات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا بشكل علني.

وكتب كوليبا عبر موقع تواصل الاجتماعي "تويتر"، بحسب وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكينفورم"، "أدعو جميع الدول إلى تجريم استخدام الرمز "زد" كوسيلة للدعم العلني للحرب الروسية ضد أوكرانيا".

يشار إلى أنه منذ اندلاع العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، بدأ الحرف "زد" باللون الأبيض في الظهور على الدبابات والزي الرسمي الروسي، ثم أصبح بعد ذلك يستخدم على نطاق واسع في المباني والسيارات والملابس وعلى وسائل التواصل الاجتماعي لإظهار الدعم لهجمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفر ما يقرب من 4 ملايين لاجئ من أوكرانيا منذ أن بدأت روسيا هجومها على البلاد منذ أكثر من شهر، وفقًا لآخر تقدير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وتُظهر البيانات الصادرة عن المفوضية أن ملايين الأوكرانيين انتقلوا إلى البلدان المجاورة منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، ولا سيما بولندا ورومانيا ومولدوفا والمجر وسلوفاكيا.

كما سافر مئات الآلاف من الأوكرانيين إلى روسيا، قيل إن بعضهم قسراً، إلى جانب الآلاف ممن هاجروا إلى روسيا البيضاء، حليفة موسكو، بحسب المفوضية الأممية.

وبلغ العدد الصافي للأشخاص الذين فروا من أوكرانيا حوالي 672 ألفًا في نهاية فبراير الماضي، لكنه قفز إلى أكثر من 3866000 بحلول نهاية مارس الجاري.

ووفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، "في الأسبوع الأول، عبر أكثر من مليون لاجئ من أوكرانيا الحدود إلى البلدان المجاورة، والعديد غيرهم يتنقلون داخل وخارج البلاد، مع استمرار تطور الوضع، قد يفر ما يقدر بنحو 4 ملايين شخص من أوكرانيا".

وأضافت أنها "تدعم حكومات البلدان المضيفة لضمان الوصول الآمن إلى الأراضي للاجئين ورعايا البلدان الثالثة الفارين من أوكرانيا، بما يتماشى مع المعايير الدولية، كما تركز على توفير خدمات الحماية الهامة والمساعدات الإنسانية، بينما تستمر ديناميات النزوح واحتياجاته في النمو بشكل كبير".