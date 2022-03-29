رئيس الوزراء ينيب وزير الأوقاف لحضور احتفال «الإفتاء» باستطلاع رؤية هلال رمضان

أناب الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في حضور احتفال دار الإفتاء المصرية باستطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك 1443هـ، وذلك يوم الجمعة 1 أبريل 2022.

وتوجه وزير الأوقاف، بالدعاء لله عز وجل، أن يجعل هذه الأيام المباركة أيام خير ويمن وبركة على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

وكان وزير الأوقاف، قد أعلن ضوابط عودة صلاة التراويح وخاطرة التراويح خلال شهر رمضان بعد تخفيف قيود كورونا، وصرح بأنه مع الالتزام بجميع إجراءات التباعد وارتداء الكمامة وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على السماح بدرس العصر وخاطرة التراويح خلال شهر رمضان، مع تأكيد الوزارة على ما أكدت عليه من قبل أن يكون درس العصر في حدود عشر دقائق وخاطرة التراويح ما بين خمس إلى سبع دقائق.



كما وافقت اللجنة على فتح دور المناسبات بدءًا من الجمعة 1 أبريل 2022، مع الالتزام بإجراءات التباعد وارتداء الكمامة.

ووافقت اللجنة كذلك على السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، على أن تكون وزارة الأوقاف مسئولة عن المساجد وملحقاتها ، وبتصريح منها ، وتكون وزارة التنمية المحلية من خلال المحافظين مسئولة عن إقامتها في الأماكن العامة وبتصريح منها.