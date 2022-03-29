الثلاثاء 29 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بلوزات ذات أحزمة وكتف واحد تتصدر موضة صيف 2022

موضة صيف 2022
موضة صيف 2022

مع بداية كل صيف تظهر مزيد من الصيحات الجديدة في عالم الموضة وفقا لمنصات الأزياء العالمية، ولكن  دائما اختيار الألوان الزاهية والمبهجة أساس لكل فتاة، وفي صيف 2022 يتربع علي العرش موضة البلوزة الأوف شولدر.

ونستعرض  وفقا للفاشون بلوجر آية أورابيلا،أبرز صيحات البلوزات ذات الكتف الواحد وطرق تنسيقها.

مع الجينز الأزرق الداكن

بلوزة ذات الكتف الواحد مع الجينز الأزرق الداكن

مع نظارة شمسية ، جينز قصير ضيق أزرق فاتح ، حقيبة جلدية بنية وصندل بني بكعب منخفض

بلوزة ذات الكتف الواحد مع نظارة شمسية ، وجينز قصير ضيق أزرق فاتح ، حقيبة جلدية بنية وصندل بني بكعب منخفض

مع أقراط ذهبية وبنطلون بيج وحقيبة جلد سوداء مزخرفة

بلوزة ذات الكتف الواحد مع أقراط ذهبية وبنطلون بيج وحقيبة جلد سوداء مزخرفة

مع اقراط ذهبية و بنطال اسود

بلوزة ذات الكتف الواحد مع اقراط ذهبية و بنطال اسود

 

مع طماق من الجلد الأسود ، حقيبة كلاتش من الجلد المدبوغ البني وحزام الكاحل الأسود

بلوزة ذات الكتف الواحد مع طماق من الجلد الأسود ، حقيبة كلاتش من الجلد المدبوغ البني وحزام الكاحل الأسود

 

مع بنطال الجينز الضيق باللون الأبيض وحزام الكعب العالي باللون الذهبي

بلوزة ذات الكتف الواحد بلوزة ذات الكتف الواحد مع بنطال الجينز الضيق باللون الأبيض وحزام الكعب العالي باللون الذهبي

مع بنطال جينز أزرق متوهج ، قبعة عريضة الحواف باللون البيج والرمادي الداكن وصندل مسطح من الجلد البني

بلوزة ذات الكتف الواحد سادة مع بنطال جينز أزرق متوهج ، قبعة عريضة الحواف باللون البيج والرمادي الداكن وصندل مسطح من الجلد البني

 

مع الجينز الضيق الأزرق الداكن

بلوزة ذات الكتف الواحد سادة  مع الجينز الضيق الأزرق الداكن

مع بنطال جلد أسود نحيف وأحذية بكعب عالٍ

بلوزة ذات الكتف الواحد سادة مع بنطال جلد أسود نحيف وأحذية بكعب عالٍ

 

مع بنطال جينز قصير ضيق باللون الرمادي الداكن ، وحقيبة دائرية بطبعة ثعبان وحذاء كعب منخفض من الجلد الأسود

بلوزة ذات الكتف الواحد مع بنطال جينز قصير ضيق باللون الرمادي الداكن ، وحقيبة دائرية بطبعة ثعبان وحذاء كعب منخفض من الجلد الأسود

مع قبعة ذات حواف عريضة باللونين البيج والأزرق ، وبنطلون جينز أبيض نحيف وحذاء مسطح بني

بلوزة ذات الكتف الواحد مطبوعة مع قبعة ذات حواف عريضة باللونين البيج والأزرق ، وبنطلون جينز أبيض نحيف وحذاء مسطح بني

مع حقيبة جلدية سوداء وبنطلون جينز ممزق

بلوزة ذات الكتف الواحد مطبوعة مع حقيبة جلدية سوداء وبنطلون جينز ممزق

مع الجينز الضيق الأزرق

بلوزة ذات الكتف الواحد مطبوعة مع الجينز الضيق الأزرق

مع أقراط برتقالية وفضية وسراويل جينز زرقاء فاتحة

بلوزة ذات الكتف الواحد مطبوعة مع أقراط برتقالية وفضية وسراويل جينز زرقاء فاتحة

مع أقراط باللون الوردي الباهت ، وحقيبة من القش ، وبنطلون جينز أزرق فاتح ، وصندل أبيض بكعب منخفض

بلوزة ذات الكتف الواحد مطبوعة مع أقراط باللون الوردي الباهت ، وحقيبة من القش ، وبنطلون جينز أزرق فاتح ، وصندل أبيض بكعب منخفض

مع بنطال قصير أبيض وأقراط وحقيبة من القش وحزام كاحل أبيض بكعب عالٍ

بلوزة ذات الكتف الواحد مطبوعة مع بنطال قصير أبيض وأقراط وحقيبة من القش وحزام كاحل أبيض بكعب عالٍ

مع الجينز الضيق الأبيض والأقراط الحمراء

بلوزة ذات الكتف الواحد مطبوعة مع الجينز الضيق الأبيض والأقراط الحمراء

مع بنطال أبيض

بلوزة ذات الكتف الواحد مطبوعة مع بنطال أبيض

اختيار الألوان الزاهية لألوان الزاهية والمبهجة صيحات البلوزات ذات الكتف الواحد طرق تنسيقها

رئيس التحرير

وائل لطفي

العمدة الثقافي!

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