انطلاق عملية «الإرادة الصلبة» لملاحقة «فلول داعش» في 3 محافظات عراقية

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية أمنية واسعة بمساندة طيران الجيش في ثلاث محافظات، وذلك بهدف تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي.

وأضافت الخلية ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ أن القوات الأمنية المشتركة شرعت في تنفيذ عملية "الإرادة الصلبة" في مناطق جنوب الحضر وصحراء الجزيرة في شمال الفرات ومناطق غرب وادي الثرثار بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش.

وذكر البيان أن هذه العملية تأتي لملاحقة "فلول داعش" ولتفتيش هذه المناطق، مشيرًا إلى أن القطاعات الأمنية مستمرة في واجباتها المكلفة بها لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المجالات.

يأتي هذا تزامنا مع انطلاق عملية "أسود الصحراء" العسكرية؛ لتجفيف منابع الإرهاب شمال قضاء القائم باتجاه صحراء الجزيرة في الموصل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الثلاثاء، العثور على عبوات ناسفة وقنابل هاون، ضمن قاطع عمليات محافظة كركوك، خلال عمليات تفتيش.

وذكر إعلام الشرطة الاتحادية، في بيان، أن قطعات الشرطة الاتحادية، تواصل عملياتها الأمنية في تطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية المهزومة، حيث نفذت قوة مشتركة من اللواء التاسع الفرقة الثالثة شرطة اتحادية والطائرات المسيرة بالتنسيق مع الجهد الاستخباري عملية تفتيش وتطهير قرية (بريج) بقضاء الحويجة في كركوك، أسفرت عن العثور على عبوتين ناسفتين نوع قمعية، قنابل هاون عيار 60 ملم، وذلك وفقا لقناة "السومرية نيوز".

وأضاف البيان أن قوة من اللواء الآلي الثاني الفرقة الآلية شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري، نفذت عملية تفتيش منطقة (وادي زغيتون) جنوب غرب محافظة كركوك، أسفرت العملية عن العثور على مواد طبية وغذائية، مشيرًا إلى رفع جميع المواد وإتلافها من قبل مفارز الجهد الهندسي.