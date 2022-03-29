أمريكا تحث «طالبان» لوقف التعدي على حقوق الشعب الأفغاني

حثت الولايات المتحدة الأمريكية، حركة طالبان على وقف تعدياتها على حقوق الشعب الأفغاني، وسط تواتر أنباء مقلقة بقرار طالبان تضييق الخناق على الشعب الأفغاني وعرقلة وصوله إلى مصادر إعلامية دولية مستقلة وموضوعية.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي توليان اهتمامًا وثيقًا لتصرفات طالبان داخل أفغانستان، مشددة على التزام الولايات المتحدة بدعم الحق في حرية التعبير في جميع أنحاء العالم، وخاصة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، للعمل بحرية بدون خوف من تعرضهم للعنف.

وبحسب البيان، أفادت وسائل إعلام مثل "صوت أمريكا" وهيئة الإذاعة البريطانية و"دويتشه فيله" بأن شركاء البث المحليين مُنعوا من بث برامجهم في البلاد بسبب إرشادات جديدة ومقيدة من طالبان، كما أصدرت طالبان قرارا في 23 مارس الجاري بمنع الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية.

ورأت الولايات المتحدة أن كلا من هذه الأعمال وحدها تثير القلق، ولكنها مجتمعة توضح أن طالبان لا تفي بالالتزامات الأساسية التي قطعتها على نفسها تجاه الشعب الأفغاني والمجتمع الدولي.

وأضافت الخارجية الأمريكية ،في بيانها ، أن التعليم وحرية التعبير من حقوق الإنسان التي يجب أن يتمتع بها كل شخص في أفغانستان؛ فهذه ليست قيما غربية أو تنازلات للمجتمع الدولي بل هي من حقوق الإنسان وضرورية لمجتمع أفغاني مسالم ومزدهر، وهو أمر تدعي طالبان أنها تعمل عليه.

وتراجعت حركة طالبان عن إعلان بإعادة فتح المدارس الثانوية للفتيات قائلة إنها ستظل مغلقة لحين وضع خطة وفقاً للشريعة الإسلامية لإعادة فتحها.

وقال مسؤولون أمريكيون يوم الجمعة الماضي إنه نتيجة لهذا القرار ألغت الولايات المتحدة فجأة اجتماعات مع طالبان في الدوحة كان من المقرر أن تتناول قضايا اقتصادية رئيسية.

وطلب مجلس الأمن من ديبورا ليونز ممثلة الأمم المتحدة الخاصة في أفغانستان التواصل مع السلطات الأفغانية والجهات المعنية بشأن القضية وتقديم تقرير عن تطورات الموقف.