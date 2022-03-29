الشرطة العراقية تعثر على عبوات ناسفة وهاون من مخلفات داعش في كركوك

أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الثلاثاء، العثور على عبوات ناسفة وقنابل هاون، ضمن قاطع عمليات محافظة كركوك، خلال عمليات تفتيش.

وذكر إعلام الشرطة الاتحادية، في بيان أن قطعات الشرطة الاتحادية، تواصل عملياتها الأمنية في تطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية المهزومة.. حيث نفذت قوة مشتركة من اللواء التاسع الفرقة الثالثة شرطة اتحادية والطائرات المسيرة بالتنسيق مع الجهد الاستخباري عملية تفتيش وتطهير قرية (بريج) بقضاء الحويجة في كركوك، أسفرت عن العثور على عبوتين ناسفتين نوع قمعية، قنابل هاون عيار 60 ملم، وذلك وفقا لقناة السومرية نيوز.

وأضاف البيان أن قوة من اللواء الآلي الثاني الفرقة الآلية شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري، نفذت عملية تفتيش منطقة (وادي زغيتون) جنوب غرب محافظة كركوك، أسفرت العملية عن العثور على مواد طبية وغذائية.. مشيرا إلى رفع جميع المواد وإتلافها من قبل مفارز الجهد الهندسي.

- انطلاق عملية أمنية لتجفيف منابع الإرهاب بالموصل

وكانت قوات الأمن العراقية، قد أطلقت عملية "أسود الصحراء" العسكرية، لتجفيف منابع الإرهاب شمال قضاء القائم باتجاه صحراء الجزيرة في الموصل.

وذكرت القوات الأمنية في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن العملية العسكرية انطلقت بثلاثة محاور رئيسية وبأربعة ألوية لاستهداف المناطق الرخوة أمنيا بالاشتراك باسناد طيران الجيش".

وأشارت إلى أن "أسود الصحراء" تعد من العمليات العسكرية الكبرى منذ عمليات الانتصار على فلول داعش الإرهابي؛ بهدف استتباب الأمن وتجفيف منابع الإرهاب وإحكام السيطرة على الحدود العراقية السورية.