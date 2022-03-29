التحفظ على 8 طن مخللات داخل مصنع بدون ترخيص غرب الإسكندرية

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ على 100 برميل بداخلها مخللات مشكلة زنة البرميل الواحد 80 كجم بإجمالي 8 طن داخل مصنع بدون ترخيص مجهولة المصدر بدون بيانات دالة عليه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع مخللات بدون ترخيص برج العرب في الإسكندرية، لحيازته كمية من المخللات مجهولة المصدر مما تشكل خطراً على صحة المواطنين.

تم مداهمة المصنع والقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 100 برميل بداخلها مخللات مشكلة زنة البرميل الواحد 80 كجم بإجمالي 8000 كجم 8 طن بدون بيانات ومجهولة المصدر، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو هذه المخالفة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.