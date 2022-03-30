جددي قبل رمضان.. غرفة جلوس حديثة رائعة موضة 2022

مع استقبال شهر رمضان يفضل الكثير، تغير ديكورات منزلهم، للاستقبال العزومات، ويسعى الكثير للحصول على أحدث التصميمات لغرف المعيشة.

ونستعرض في السطور التالية وفقًا لموقع “digsdigs” أبرز ديكورات غرفة المعيشة موضة 2022.

غرفة معيشة عصرية جريئة مع سجاد مطبوع ملون ووسائد مقطعية من الزمرد ووسائد مطبوعة ووحدة تخزين ملطخة وجدار معرض ملون.

غرفة معيشة، ومقعد أصفر اللون، وطاولة ملطخة وطاولة، وعمل فني جريء.

غرفة معيشة عصرية مشرقة مع أريكة مريحة وكرسي أخضر ووحدة تلفزيون ومنسوجات مطبوعة

غرفة معيشة عصرية مشرقة مع وحدة تخزين ملطخة، وقسم أخضر داكن، وعثماني أصفر ووسادة باللون الأزرق الداكن، ووسائد ملونة وجدار معرض جريء.

غرفة معيشة عصرية مشرقة مع أثاث بلون الخردل ولوحات تجريدية.

غرفة معيشة أنيقة مع جدار بلكنة سوداء ومدفأة وأرائك رمادية ومقاعد سوداء وعثماني أسود وثريا عتيقة.

غرفة معيشة عصرية أنيقة مع مقصورة خضراء، وهزاز بلون الصدأ، وكرسي من القش، ونباتات بوعاء مميزة.

غرفة معيشة عصرية أنيقة مع أثاث مقطعي رمادي ملون ونباتات بوعاء.

غرفة معيشة ملونة مع وحدة تخزين ملونة وأريكة مخملية باللون الأزرق الداكن وطاولة قهوة مخططة وكراسي ملونة ومصباح أرضي مشرق وجدار مغطى بألواح.

غرفة معيشة حديثة ملونة مع مدفأة مدمجة، ومقسم رمادي، وكرسي أحمر ناري، وكرسي خشبي، وطاولة منخفضة وأعمال فنية ملونة.

غرفة معيشة عصرية رائعة مع أريكة داكنة وأريكة جلدية بنية وموقد أحمر ناري وأعمال فنية ملونة وكراسي جميلة.

غرفة معيشة رائعة ذات ألوان دافئة بجدران بألوان متدرجة وأريكة حمراء وكرسي برتقالي بالإضافة إلى أعمال فنية رائعة.

غرفة معيشة عصرية مليئة بالضوء مع أريكة من الجلد الكريمي والعنبر وطاولة مستديرة وسجادة بوهو وثريا أنيقة.

غرفة معيشة عصرية مع سجادة مطبوعة جريئة وأريكة رمادية وكرسي كحلي وكرسي أبيض وجدار معرض رائع.

غرفة معيشة عصرية مع أريكة باللون الأزرق وهزاز أسود ونباتات بوعاء وجدار معرض أنيق وبعض أثاث القطط.

غرفة وأريكة محايدة وكرسي من الجلد الكهرماني وسلال للتخزين ونباتات أصص.

غرفة معيشة عصرية مع مدفأة غير مخصصة للعمل وكراسي من الخشب الرقائقي وطاولة مستديرة كبيرة ورفوف مدمجة

غرفة معيشة حديثة مع أريكة تان وكراسي ووسائد كريمية وطاولة قهوة منخفضة وشجرة محفوظ بوعاء ووسائد مطبوعة

غرفة معيشة عصرية بجدران رمادية وأريكة من الجلد الكهرماني وكرسي منسوج باللون الأسود ورف مفتوح مع ديكور ومرايا

غرفة جلوس حديثة مع أريكة بمقعدين أخضر فاتح وداكن، وطاولة حافة للمعيشة، وكرسي منسوج، وسجادة مطبوعة ورفوف مدمجة.

غرفة معيشة حديثة مع أثاث من الجلد البني، وطاولة قهوة بيضاء منخفضة، ووسائد منسوجة، وحجاب مكرامي معلق ونباتات محفوظ بوعاء.