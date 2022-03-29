7 دول من الاتحاد الأوروبى تدعو مواطنيها عدم مساندة الأوكرانيين

دعت 7 دول في الاتحاد الأوروبي بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، مواطنيها إلى الامتناع عن الانخراط كمتطوّعين لمساندة الأوكرانيين في القتال ضد الروس.

جاء ذلك في إعلان صدر عن وزراء العدل في هذه الدول، بعد اجتماع لمجموعة "فاندوم" نشرته وزارة العدل البلجيكية، إذ قال إن وزراء الدول السبع "أثبطوا بالإجماع عزيمة الأوروبيين على الانضمام" إلى صفوف المقاتلين المتطوّعين.

وتضمّ مجموعة "فاندوم" وزراء عدل فرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ وبلجيكا.

وسبق أن أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أواخر فبراير تشكيل "فيلق دولي" لدعم جيش بلاده في مواجهة الهجوم الروسي.

وفي مطلع مارس أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية أن حوالى 20 ألف مقاتل، هم بشكل أساسي من دول أوروبية، تطوّعوا للمشاركة في القتال ضد روسيا.

من جانبه، صرّح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إثر اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في بروكسل "بالطبع نثبط عزيمة الأشخاص على التوجه إلى ساحة الحرب

ودعت 7 دول في الاتحاد الأوروبي بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، مواطنيها إلى الامتناع عن الانخراط كمتطوّعين لمساندة الأوكرانيين في القتال ضد الروس.

جاء ذلك في إعلان صدر عن وزراء العدل في هذه الدول، بعد اجتماع لمجموعة "فاندوم" نشرته وزارة العدل البلجيكية، إذ قال إن وزراء الدول السبع "أثبطوا بالإجماع عزيمة الأوروبيين على الانضمام" إلى صفوف المقاتلين المتطوّعين.

وتضمّ مجموعة "فاندوم" وزراء عدل فرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ وبلجيكا.

وسبق أن أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أواخر فبراير تشكيل "فيلق دولي" لدعم جيش بلاده في مواجهة الهجوم الروسي.

وفي مطلع مارس أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية أن حوالى 20 ألف مقاتل، هم بشكل أساسي من دول أوروبية، تطوّعوا للمشاركة في القتال ضد روسيا.

من جانبه، صرّح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إثر اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في بروكسل "بالطبع نثبط عزيمة الأشخاص على التوجه إلى ساحة الحرب.