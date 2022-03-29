مقتل امرأتين سوريتين بهجوم عنيف فى مدينة كريستيانساند جنوب النرويج

أفادت وسائل الإعلام بمقتل امرأتين سوريتين بهجوم عنيف على يد رجل سوري في مدينة كريستيانساند جنوبي البلاد، سلّم نفسه للشرطة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الأخبارية الفرنسية ، عثرت قوات الطوارئ على المرأتين وهما مصابتان بجروح خطيرة في مسكن خاص في كريستيانساند، ولكنهما توفيتا متأثرتين بجراحهما بعد نقلهما إلى المستشفى بوقت قصير، حسبما أعلنت الشرطة.

وقال ممثل الشرطة أن رجلا سلم نفسه للشرطة واعترف بالجريمة، وأن جميع أطراف الحادث من أصول سورية وأنهم على معرفة ببعضهم البعض.

وأشارت السلطات إلى أن هناك علاقة بين المتهم والسيدتين، موضحة أنها لن تتعمق في الأمر حاليا، أو التعليق عن الدافع وراء عملية القتل.

وعلى صعيد آخر ، أكد سلاح المشاة البحري الأمريكي، أنه تم فتح تحقيق في حادث تحطم طائرة حربية أمريكية شمال النرويج.

ووصف سلاح المشاة البحري الأمريكي ـ في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية ـ حادث تحطم الطائرة، التي كان على متنها 4 من أفراد طاقمها، بـ"المؤسف".

من جانبه، أفاد متحدث باسم المراكز المشتركة لتنسيق الإنقاذ بأنه لم يعرف مصير من كانوا على متن الطائرة التي كانت تشارك في تدريب لحلف شمال الأطلسي.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد جهاز طوارئ نرويجي الجمعة بأن طائرة عسكرية أمريكية على متنها أربعة من أفراد طاقمها فقدت في النرويج، ويُحتمل أنها تحطمت أثناء مشاركتها في تدريبات لحلف شمال الأطلسي.

وأفاد جهاز الطوارئ الإقليمي (إتش آر إس) في بيان بأن الطائرة الأمريكية من طراز أوسبري "فقدت الساعة 18,26 (17,26 ت غ) جنوب بودو" في شمال النرويج في أحوال جوية سيئة.



وكان طاقمها المكون من أربعة أفراد يشارك في مناورات "كولد ريسبونس" العسكرية رفقة نحو 30 ألف عسكري من دول حلف شمال الأطلسي إضافة إلى السويد وفنلندا.

وقال البيان إن عناصر الإنقاذ رأوا أثناء بحثهم من الجو علامات على وجود الطائرة في المنطقة التي فقدت فيها، لكن الطقس كان سيئًا للغاية ما حال دون تمكنهم من الهبوط، مشيرًا إلى أن فرق الإنقاذ والشرطة تتجه إلى المنطقة.

وقال المتحدث باسم جهاز الطوارئ يان أسكيل سيفرينسن لقناة "إن آر إس" التليفزيونية "لسنا في أرض الموقع نفسه لذلك لا نعرف شيئًا عن الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متنها".



وأكد الجيش الأمريكي من جهته تعرّض الطائرة التابعة لقوات مشاة البحرية لحادثة أثناء "تدريب في النرويج في إطار تمرين كولد ريسبونس 2022".