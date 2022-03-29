الثلاثاء 29 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«البنتاجون» يرصد تمويلا خاصا لـ الحفاظ على رادع نووى آمن وفعال

البنتاجون
البنتاجون

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون عن رصد تمويل خاص في مشروع ميزانية الدفاع لعام 2023 الذي قدّمته إلى الكونجرس، للحفاظ على "رادع نووي آمن وفعال".

 

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان نشر على موقع البنتاجون أن الميزانية الدفاعية للعام المقبل التي تم تقديمها للكونجرس تبلغ قيمتها 773 مليار دولار.

 

وقال إن هذه الميزانية ترصد "حوالي من 56.5 مليار دولار لمنصات وأنظمة القوة الجوية، وأكثر من 40.8 مليار دولار للقوة البحرية لتشمل تسع سفن حربية إضافية، وحوالي 12.6 مليار دولار لتحديث المركبات القتالية التابعة للجيش ومشاة البحرية".

 

وأضاف أنها ترصد "أكثر من 130.1 مليار دولار للأبحاث وتطويرها، لأننا نتفهم الحاجة إلى زيادة استعدادنا في التكنولوجيا المتقدمة والإنترنت والفضاء والذكاء الاصطناعي".

 

تابع أن "الأهم من ذلك، أن هذه الميزانية تمول تحديث جميع الأرجل الثلاث للثالوث النووي لضمان استمرارنا في الحفاظ على رادع نووي آمن وفعال".

أمن على البنتاجون الحفاظ نووي بنتاجون تمويل

رئيس التحرير

وائل لطفي

العمدة الثقافي!

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

انهيار فريد الديب فى عزاء رجائى عطية (صور)

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

تصل لـ40 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام

«القرآن العظيم».. على جمعة يكشف تفاصيل برنامجه فى رمضان

«البنتاجون» يرصد تمويلا خاصا لـ الحفاظ على رادع نووى آمن وفعال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سعد زايد

تحطيم هياكل الوهم والعنف

منى رجب

أخلاقنا فى الشهر الكريم

سمر فرج فودة

الخطة ٧١٧

محمود خليل

علاقة قديمة متجددة

ماجد حبته

كوكب اليابان الصديق

لواء.حمدى البطران

المثقفون.. والخرافة

جمال-أسعد

نحن.. والمواجهة الاقتصادية

لواء. محسن الفحام

المسئولية المشتركة

صور

عزاء رجائى عطية نقيب المحامين فى مسجد عمر مكرم

زكريا عزمى يؤدى واجب العزاء فى رجائى عطية

عزاء الفنان أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن يبحث مع الرئيس الإسرائيلى تهديدات إيران والأزمة الروسية- الأوكرانية

كيف نفذ فلسطينيون يحملون جنسيات إسرائيلية هجمات تحت رادار الشاباك ؟

إسرائيل: الاجتماع السداسي هو الأول من نوعه ولن يكون الأخير