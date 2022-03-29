الثلاثاء 29 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرهان يؤكد حرص السودان على تطوير العلاقات مع ألمانيا

البرهان
البرهان

 أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، متانة وأزلية العلاقات الثنائية بين السودان وألمانيا وحرص السودان على تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين. 


وأشاد البرهان، لدى لقائه مع السفير فيليب أكرمان المدير العام لإدارة أفريقيا وامريكا اللاتينية والشرق الأدنى والأوسط بوزارة الخارجية الألمانية  والوفد المرافق له، بالدعم الذي ظلت تقدمه ألمانيا للفترة الانتقالية خلال الفترة الماضية.
 

وأطلع البرهان الوفد الألماني على مجمل الأوضاع بالسودان ورؤية الحكومة لتجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية وتحقيق الاستقرار. 
 

وقال السفير فيليب أكرمان، في تصريح صحفي، إن اللقاء كان مثمرا وبناء للغاية، وتم خلاله تبادل وجهات النظر بصورة واضحة وشفافة حول القضايا السياسية والاقتصادية بالسودان وسبل إيجاد حلول للأزمة الراهنة.
 

وأكد أكرمان استعداد المؤسسات الألمانية للتعاون والشراكة مع الحكومة السودانية لتكون جزءا من الحل ولمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه السودان.


في غضون ذلك، التقى نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، مع المسؤول الألماني، حيث أكد دقلو دعمه لكافة المبادرات التي تسهم في تحقيق الاستقرار بالبلاد.
 

وعبر الفريق أول دقلو، عن تقديره للجهود الألمانية الرامية لتحقيق الاستقرار في السودان، مؤكدا دعمه لمبدأ الحوار بما يحقق الوفاق الشامل، وصولا لمرحلة الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية.
 

من جانبه، أكد أكرمان، اهتمام ألمانيا بالسودان، مشيرا إلى أهمية بناء الثقة بين الأطراف السودانية للانخراط في حوار، ضمن مبادرة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

 

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